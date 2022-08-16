"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в Джанкое

Эксперт рассказал, какая военная техника была на месте взрыва в Джанкое / Коллаж фото Telegram

Российские военные сами стянули кучу техники к Джанкою в Крыму, где утром произошли мощные взрывы. Там была военная техника, которую собирались перебрасывать на территорию Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его данным, там хранились зенитно-ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", Грады" и разные САУ.

"И это очень показательно, особенно с учетом того, какой потенциал был сконцентрирован в этой локации", – отметил эксперт.

Коваленко добавил, что в районе аэродрома было развернуто:

8 ЗРС С-400,

3 ЗРК С-300,

5 ЗПК "Панцирь-С1",

сосредоточено 440 ТПК.

Вблизи железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка такой техники:

17 боевых бронемашин,

10 САУ "Гвоздика",

7 САУ "Мста-С",

2 САУ "Пион",

3 РСЗО БМ-21 "Град",

боеприпасов.

"Джанкой это очень жирная, жирная цель узловая транзитная. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени. Ведь на каждом объекте есть свой головотяп. Ага. Реинтеграция Крыма началась", — написал Коваленко.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В Минобороны РФ заявили, что в Майском районе Крыма возник пожар на территории пункта временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Сообщается, что серьезных пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Джанкое нет.

Позже в РФ заявили, что взрыв произошел якобы в результате диверсии. Также там утверждают, что было повреждено железнодорожное полотно, ЛЭП, электростанцию и жилые дома.

Другие новости: