"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в Джанкое

Там была военная техника, которую собирались перебрасывать на территорию Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные сами стянули кучу техники к Джанкою в Крыму, где утром произошли мощные взрывы. Там была военная техника, которую собирались перебрасывать на территорию Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.
По его данным, там хранились зенитно-ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", Грады" и разные САУ.
"И это очень показательно, особенно с учетом того, какой потенциал был сконцентрирован в этой локации", – отметил эксперт.
Коваленко добавил, что в районе аэродрома было развернуто:
- 8 ЗРС С-400,
- 3 ЗРК С-300,
- 5 ЗПК "Панцирь-С1",
- сосредоточено 440 ТПК.
Вблизи железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка такой техники:
- 17 боевых бронемашин,
- 10 САУ "Гвоздика",
- 7 САУ "Мста-С",
- 2 САУ "Пион",
- 3 РСЗО БМ-21 "Град",
- боеприпасов.
"Джанкой это очень жирная, жирная цель узловая транзитная. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени. Ведь на каждом объекте есть свой головотяп. Ага. Реинтеграция Крыма началась", — написал Коваленко.
Взрывы в Крыму 16 августа
Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
В Минобороны РФ заявили, что в Майском районе Крыма возник пожар на территории пункта временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Сообщается, что серьезных пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Джанкое нет.
Позже в РФ заявили, что взрыв произошел якобы в результате диверсии. Также там утверждают, что было повреждено железнодорожное полотно, ЛЭП, электростанцию и жилые дома.
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