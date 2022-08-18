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"Оккупантам или в плен, или отступать": Жданов рассказал, когда ВСУ отобьют юг Украины

18 августа 2022, 15:09

Освобождение южных регионов Украины все ближе, считает эксперт.

Олег Жданов
Олег Жданов / скриншот

На юге Украины правобережная группировка российских оккупационных войск фактически находится в огневом мешке.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" отметил, что нескольких недель достаточно для того, чтобы снизить боевой потенциал российских войск и довести до ситуации оставление ими позиций на юге.

"Мы сегодня можем планомерно и последовательно выносить всю логистику (врага - ред.), что будет очень сильно влиять на боеспособность частей. Когда у них начнется боеприпасный голод, горюче-смазочные материалы и продовольствие будут заканчиваться, эта группировка может потерять свою боеспособность. Тогда мы можем предложить им сдаться в плен или отступать. Такой вариант возможен. На мой взгляд, одной-две недели достаточно для того, чтобы снизить боевой потенциал российских войск", - озвучил свой прогноз Жданов.

Деоккупация Херсонщины

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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война в Украине новости Херсона Олег Жданов
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