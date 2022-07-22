Иловайск на Херсонщине: у Зеленского раскрыли детали котла для оккупантов

ВСУ окружили оккупантов на Херсонщине / УНИАН

У границы Херсонской и Днепропетровской областей в поселке городского типа Высокополье Вооруженные силы Украины заблокировали большую группу российских оккупантов вместе с техникой.

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские защитники контролируют соседние села Потемкино и Ольгино, а также простреливают возможные пути отступления рашистов из Высокополья.

Он пояснил, что противник попал в окружение на 3/4 с огневым контролем выхода со стороны ВСУ.

"Там повторение Иловайска для россиян", - говорит советник главы ОП.

При этом он уточнил, что в окружение попали более тысяч оккупантов РФ вместе с вооружением и техникой.

"Они находятся в тактическом окружении. Вчера нашим огнем была пресечена попытка их прорыва. Они вернулись назад", - добавил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что под Херсоном российские оккупанты попали в котел и просят зеленый коридор.

По данным военных обозревателей, севернее Херсона, в Высокополье до двух тысяч оккупантов оказались в котле.

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