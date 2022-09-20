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"Референдумы" и "мобилизация" ничего не изменят, Украина продолжит освобождать свои территории - Кулеба

20 сентября 2022, 18:30

Министр подчеркнул, что Украина имеет полное право освобождать свои территории.

Дмитрий Кулеба, референдум
Украина продолжит освобождать свои территории - Кулеба / скриншот, УНИАН

Фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация", которые затеяла Россия, ничего не изменят, Украина и дальше будет освобождать свои территории.

С таким заявлением в Twitter выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина имеет полное право освобождать свои территории.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там не говорили в России", - говорится в сообщении.

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

Оккупационные власти заявили, что так называемые референдумы о вхождении в состав России состоятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области с 23 по 27 сентября.

20 сентября, "парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

После этого так называемый "глава ЛНР" Пасечник подписал "закон" о проведении "референдума". Его собираются провести с 23 по 27 сентября.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

Также сообщалось, что Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине референдум
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