"Войска РФ висят на волоске": в Госдепе США заявили, что псевдореферендумы — "отчаянный шаг" Путина

Венди Шерман прокомментировала планы Путина провести псевдореферендумы / Фото УНИАН

Планы Кремля провести "фиктивные референдумы" на временно оккупированных украинских территориях являются отчаянным шагом президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Энтони Блинкена Венди Шерман.

По ее словам, российские войска в Украине "висят на волоске", передает CNN.

Шерман не исключает, что российский диктатор будет "использовать те виды оружия, которые не должен использовать". В частности, Шерман отметила, что Путин уже сделал оружием продовольствие и энергетику.

"Надеюсь, он понимает то, что сказал президент США Джо Байден: Не надо. Не делайте этого", — отметила заместитель Энтони Блинкена, напоминая о предупреждении главы Белого дома Путину.

Напомним, 16 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ожидают последствия. Правда, глава Белого дома отказался уточнять, какие именно.

"Не надо. Не надо. Не надо. Ты изменишь ситуацию на этой войне в масштабах, не известных со времен Второй мировой", – сказал Байден в интервью CBS.

"Думаете, я бы сказал о них (о последствиях, - ред.) вам, если бы сам знал, какими именно они будут. Конечно, я вам не скажу. Но последствия будут. Они (Россия, - ред.) станут еще большим изгоем для мира, чем они когда-либо были. И в зависимости от масштабов их действий мы определим, какой будет реакция", – добавил президент США.

Обращение Путина

Днем 20 сентября в российском информационном пространстве появился анонс, что вечером Путин выступит по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Центральные российские каналы вывесили анонсы предстоящей речи. Однако впоследсвтии их удалили RT и "Первый канал". "Московский комсомолец" написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь".Позже телеграм-канал Baza сообщил, что обращение Путина покажут с 9 до 10 утра среды, 21 сентября.

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