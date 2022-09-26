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Сбежавшие в Казахстан от мобилизации россияне бомжуют и спят где попало

26 сентября 2022, 13:32

В Казахстане цены на съемные квартиры для россиян зашкаливают.

Казахстан, россияне
В Казахстане россиян размещают в кинотеатрах / Reuters, BBC

Многие российские мужчины, которые после объявления Владимиром Путиным тотальной мобилизации сбежали от войны в Казахстан, не могут найти ночлег.

Они передвигаются по городам в поисках пристанища. Цены на квартиры для россиян зашкаливают. При этом директор кинотеатра CinemaPark в городе Уральск в Казахастане Диллара Мухамбетова пригласила приехавших россиян переночевать в кинозалах.

"Мы видим по городу такую картину –– очень много приезжих из Российской Федерации, которые ищут ночлег, как я понимаю. Цены бешеные на квартиры, поэтому мы как кинотеатр хотим предоставить площадку для ночлега", –– говорится в видеообращении Мухамбетовой.

По ее словам, в кинотеатре разместили около 200 людей в четырех залах. Волонтеры принесли россиянам горячую еду и чай.

По словам Мухамбетовой, сейчас на улицах городов в Казахстане можно наблюдать картину перемещающихся российских семей с маленькими детьми.

"Люди реально были напуганы и растеряны", –– добавила она.

В кинотеатре решили, что оставят людей, пока те не смогут найти для себя жилье.

Сбежавшие в Казахстан от мобилизации россияне бомжуют и спят где попало
Россияне ночуют в кинотеатре в Казахстане / ВВС

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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