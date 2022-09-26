"Нужен справедливый мир": в Турции не теряют надежды организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжит переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы организовать встречу двух глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, важно заключить "справедливый мир" между Украиной и РФ, сообщает Anadolu.
"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – отметил Чавушоглу.
Глава турецкого МИД также подчеркнул, что оккупированные российскими войсками земли – это земли Украины.
"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итоги референдумов на территории Украины", – добавил Чавушоглу.
Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского
Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.
По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.
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