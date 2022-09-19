Оккупанты обстреляли Донецк и убили 13 человек: в Минобороны раскрыли хитрый план России

Обстрел Донецка / скриншот

19 сентября оккупированный Донецк попал под мощный обстрел. По предварительным данным оккупантов, в результате обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе погибли 13 человек.

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Телеграмм-канале также сообщил об обстреле, но не указал о количестве погибших и раненых.

"Оккупанты снова обстреляли временно оккупированный Донецк. Накануне, по традиции, россияне создают так называемое информационное алиби, а затем совершают новую провокацию против Украины", — отметил он.

Обстрел перед открытием Генассамблеи ООН

Как сообщил советник министра обороны Украины Алексей Копытько, перед открытием Генассамблеи ООН, которое пройдет 20 сентября, где главным вопросом в повестке должны были быть геноцид украинцев и массовые убийства в Изюме, оккупанты обстреляли Донбасс.

По его словам, все российские пропагандистские помойки разгоняют информацию, как будто украинская сторона совершила обстрел.

"Этот российский шаблон не меняется уже 8 лет. Федеральные СМИ забивают часть эфира подобной информацией для отвлечения от главного. На жителей Донецка им наплевать. Но подход всё меньше срабатывает на самих россиян", - говорит он.

Копытько считает, что дальше ФСБ будет организовывать подобие терактов в Москве или Петербурге.

"Им кровь из носу нужен какой-то повод, чтобы мобилизировать население вокруг темы войны.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили российские войска. В захоронении находится более 440 тел. При этом стало известно, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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