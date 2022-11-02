Учил детей, а потом поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали преподавателя живописи

У российского оккупанта остались жена и маленький сын.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта-художника, который ранее обучал детей в школе искусств. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
ВСУ "откобзонили" 34-летнего Сергея Шмелева.
"По рассказу родителей учеников Шмелева, он был одним из самых уважаемых наставников у юных художников, дети очень ждали возвращения с фронта любимого учителя", - написал Иракли Комахидзе.
Шмелев жил в Волгограде и преподавал детям живопись. Его ликвидировали 24 октября, а уже 1 ноября похоронили.
У оккупанта осталась жена и полуторагодовалый сын.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.
Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.
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