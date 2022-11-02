Учил детей, а потом поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали преподавателя живописи

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-художника / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта-художника, который ранее обучал детей в школе искусств. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

ВСУ "откобзонили" 34-летнего Сергея Шмелева.

"По рассказу родителей учеников Шмелева, он был одним из самых уважаемых наставников у юных художников, дети очень ждали возвращения с фронта любимого учителя", - написал Иракли Комахидзе.

Шмелев жил в Волгограде и преподавал детям живопись. Его ликвидировали 24 октября, а уже 1 ноября похоронили.

У оккупанта осталась жена и полуторагодовалый сын.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-художника / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-художника / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

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