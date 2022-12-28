Редкая птица: ВСУ ликвидировали оккупанта из "Пятнашки"

У него были два Георгиевских креста - знака добровольца Донбасса и иные несуществующие награды.

ВСУ ликвидировали оккупанта из "Пятнашки" / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который состоял в банде боевиков "ДНР" "Пятнашки".

Боевик НВФ "Пятнашка" Нодик, он же Мадбей Абиджба, был убит в боях возле Авдеевки, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе .

"Гражданин несуществующего государства Абхазия, отдал жизнь за несуществующие "Л/ДНР", имея два Георгиевских креста - знака добровольца Донбасса и иные несуществующие награды", - сообщил расследователь.

Что такое "Пятнашки"? Батальон "Пятнашка" — незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов, во время войны на востоке Украины воевало в рядах российских боевиков. Формирование входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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