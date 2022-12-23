Был героем Тик-токов Кадырова: ВСУ ликвидировали спецназовца "Ахмата"

До приезда в Украину последние годы Рамиз Мамедов таксовал и перепродавал машины.

Ликвидированный кадыровец / t.me/OSINTGeorgia

В Ростовской области похоронили 30-летнего спецназовца "Ахмата" из Волгограда, видео с которым публиковал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Ликвидированный оккупант не имел боевого опыта, но отправился в Украину добровольцем, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе

"В последние годы Рамиз Мамедов таксовал и перепродавал машины. Не имея даже опыта срочной службы, на спецоперацию пошел "добровольцем" в начале ноября, но позже заключил контракт в спецназе филиале Тик-ток войск "Ахмат"-чай где был пулеметчиком. Во время обучения в "Ахмате", даже стал "героем" видеоролика опубликованного у Дон-Дона Кадырова", - отметил расследователь.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Также он сообщил, что Мамедова похоронили на хуторе Жуков Семикаракорского района Ростовской области 10 декабря, где сейчас живут его родители.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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