Любовь Бедошвили сгорела заживо в клубе Полигон / Фото росСМИ

В ночь на 4 ноября в ночном клубе Полигон в российской Костроме вспыхнул пожар. Там погибли 13 россиян, в том числе заживо сгорела вдова российского оккупанта Любовь Бедошвили. Она погибла вместе со своей сестрой и ее мужем.

Как пишут росСМИ, Бедошвили весной похоронила своего мужа, ликвидированного в Украине. Женщина, видимо, смирилась со смертью мужа и пошла вместе со своей сестрой и ее мужем праздновать в ночной клуб.

Дочь оккупанта стала круглой сиротой, у нее осталась только бабушка.

Ночной клуб Полигон — известное место в Костроме. Мужчины часто туда ходят, чтобы снять девушку на одну ночь. Также это место пользовалось популярностью среди российских военных, поскольку расположено близко к местной воинской части.

Во время пожара 4 ноября погиб российский наемник, который с 2015 года воевал против Украины на Донбассе.

Как сообщал Главред, пожар в Полигоне возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В здании обрушилась крыша, и люди не успели выбраться из огня.

Вероятный виновник пожара - российский оккупант Станислав Ионкин, который в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.

Он лечился в госпитале в Астраханской области, а затем вернулся в Костромскую область. Долгое время Станислав находился на больничном и в начале ноября отправился опять в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

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