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ВСУ ликвидировали таксиста-"кадыровца": он был героем пропагандистского видео

23 декабря 2022, 12:10
Рамиз Мамедов никогда не проходил срочную службу и не имел военного билета. Но в распиаренном СОБР "Ахмат" стал пулеметчиком.
Ремиз Мамедов
Ремиз Мамедов был таксистом, а потом присоединился к боевикам Кадырова / Скриншот: Kadyrov_95 / T.me

Очередной оккупант-"кадыровец" нашел свою смерть в Украине. 30-летний Рамиз Мамедов работал таксистом в Волгограде и в армии никогда не служил. В начале ноября он добровольцем пошел воевать против Украины, а впоследствии заключил контракт с распиаренным СОБР "Ахмат", который дислоцируется в Чечне.

Похоронили захватчика 10 декабря в Ростовской области. Обстоятельства гибели Мамедова не сообщаются.

Известен он тем, что снялся в видео, которое публиковал Рамазан Кадыров.

"Я турок-месхетинец из Волгограда. Когда я узнал, что мой сосед 2000 года рождения, которого я носил на руках еще мальчиком, до сих пор числится без вести пропавшим, я понял, что не должен сидеть дома, а должен ехать туда и отдать долг нашей стране", – пафосно заявлял Мамедов.

РосСМИ пишут, что оккупант был пулеметчиком, хотя срочную службу не проходил, так как не прошел по здоровью.

"У него 4 года назад военный билет и паспорт украли. Паспорт он восстановил, тогда жил в Тамбове. А военный билет ему был не нужен. Он сам на себя работал: либо таксовал, либо продавал автомобили. А потом он поехал в Волгоград и восстановил военный билет, чтобы отправиться на спецоперацию. 1 ноября он получил военный билет, а 3 ноября был уже в Чечне. Сначала поехал добровольцем, но там позже заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации", – цитируют пропагандисты слова отца оккупанта.

Мамедова похоронили 10 декабря на хуторе Жуков Семикаракорского района Ростовской области, где сейчас живут его родители.

Как сообщал Главред, вечером 22 декабря неподалеку от оккупированного Токмака Запорожской области сожгли штаб оккупационных российских войск. В результате уничтожено место дислокации "кадыровцев".

Ранее стало известно, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства в отношении украинцев в Мариуполе и на Запорожье. Всего в полку было 226 оккупантов.

В Лисичанске ВСУ разгромили батальон Ахмат, десятки кадыровцев уничтожены. Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

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война в Украине ВСУ Рамзан Кадыров война России и Украины
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