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"Сгорел целый штаб": под Токмаком уничтожили базу оккупантов вместе с кадыровцами

23 декабря 2022, 11:47
Местные источники пишут, что во сне сгорело много "дон донов", вместе со штабом оккупантов.
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
На юге уничтожили базу РФ / Фото УНИАН

Неподалеку от оккупированного Токмака Запорожской области сожгли штаб оккупационных российских войск.

В Сети появилась видеозапись взрывов, похожих на артобстрел.

При этом в комментариях подчеркивается, что в результате уничтожено место дислокации "кадыровцев".

"Под Токмаком сожгли кадыровцев! Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Пишут, что во сне сгорел целый штаб орков", - пишут очевидцы.

Информацию об этом подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон донов, вместе со штабом оккупантов. Информация уточняется и дополнительно проверяется", - уточняется в сообщении.

/ Скриншот

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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