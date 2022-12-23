"Сгорел целый штаб": под Токмаком уничтожили базу оккупантов вместе с кадыровцами

Неподалеку от оккупированного Токмака Запорожской области сожгли штаб оккупационных российских войск.
В Сети появилась видеозапись взрывов, похожих на артобстрел.
При этом в комментариях подчеркивается, что в результате уничтожено место дислокации "кадыровцев".
"Под Токмаком сожгли кадыровцев! Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Пишут, что во сне сгорел целый штаб орков", - пишут очевидцы.
Информацию об этом подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Это произошло где-то вчера в 22:50-23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон донов, вместе со штабом оккупантов. Информация уточняется и дополнительно проверяется", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
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