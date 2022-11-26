ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

ВСУ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства в Мариуполе и на Запорожье/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства против украинцев в Мариуполе и на Запорожье. Всего в полку было 226 оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Оккупанты, которые пришли воевать против украинцев, служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченская Республика.

Чеченцы из этого полка участвуют в полномасштабной войне с самого ее начала. Сначала их привлекли к осаде Мариуполя. Сейчас полк находится в Запорожской области.

При этом отмечается, что на днях украинские военные обстреляли полк из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS прямо во время проведения совещания. В результате "на концерт к Кобзону" отправились 11 чеченцев, еще двое получили ранения.

Среди раненых после этого обстрела также командир полка полковник Евгений Малыгин.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российского оккупанта, который оказался известным рок-музыкантом из террористической "ДНР". Ликвидированным оккупантом оказался вокалист группы "ВЫСОТА 277" из Снежного Мороз Александр Евгеньевич 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали на фронте оккупанта Сергея Кодацкого, который был осужден за убийство жены и должен был бы сейчас сидеть в тюрьме. Однако из исправительного учреждения он попал на войну в Украине – его завербовали в ЧВК "Вагнера".

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