УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

26 ноября 2022, 21:39

Был ликвидирован 71 оккупант. Из них 11 погибли недавно во время обстрела из HIMARS. Тогда же был ранен командир полка полковник Евгений Малыгин.

Чеченцы, HIMARS
ВСУ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства в Мариуполе и на Запорожье/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 71 чеченца из полка, который совершал зверства против украинцев в Мариуполе и на Запорожье. Всего в полку было 226 оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Оккупанты, которые пришли воевать против украинцев, служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, в/ч 65384, Борзой, Чеченская Республика.

Чеченцы из этого полка участвуют в полномасштабной войне с самого ее начала. Сначала их привлекли к осаде Мариуполя. Сейчас полк находится в Запорожской области.

При этом отмечается, что на днях украинские военные обстреляли полк из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS прямо во время проведения совещания. В результате "на концерт к Кобзону" отправились 11 чеченцев, еще двое получили ранения.

Среди раненых после этого обстрела также командир полка полковник Евгений Малыгин.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российского оккупанта, который оказался известным рок-музыкантом из террористической "ДНР". Ликвидированным оккупантом оказался вокалист группы "ВЫСОТА 277" из Снежного Мороз Александр Евгеньевич 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали на фронте оккупанта Сергея Кодацкого, который был осужден за убийство жены и должен был бы сейчас сидеть в тюрьме. Однако из исправительного учреждения он попал на войну в Украине – его завербовали в ЧВК "Вагнера".

Читайте также:

война в Украине ВСУ кадыровцы вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:39

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

21:30

Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

21:28

"Запаситесь сухпайками": Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал срокиВидео

20:36

ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с УкраинойВидео

20:20

"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцидВидео

Реклама
20:15

Гороскоп на завтра 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

20:02

Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали срокиВидео

20:00

Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемыВидео

19:58

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

19:30

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняютВидео

19:23

Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023Видео

19:21

Два ЗРК Patriot "закроют" запад Украины: Берлин может передать Киеву американскую систему ПВОВидео

19:11

Путин проболтался, выдал свою главную военную тайнумнение

19:05

Иначе не доставали: ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar, подплывая на баржах – NYTВидео

18:33

Умер глава МИД Беларуси Макей: СМИ назвали вероятную причинуВидео

18:31

Всего 5 имен, к которым всегда липнут деньги: удача на их сторонеВидео

18:30

"Орбану нужен враг": мэр Будапешта рассказал о странной стратегии венгерского премьера

18:27

В РФ нервничают пропагандисты, они усомнились в статусе Крыма – ГуменюкВидео

18:07

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: эксперт спрогнозировал срокиВидео

17:45

Конкуренция Пригожину: в РФ создадут новую ЧВК, которой будет руководить друг Януковича – разведкаВидео

Реклама
17:21

"Сталин 21 века": Моравецкий жестко прошелся по диктатору Путину

16:55

Когда ВСУ дойдут до Крыма, у Путина расскажут о "жесте доброй воли" – ГрабскийВидео

16:30

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 идей, как превратить шишки, нитки и ветки в великолепный декор

16:25

Отключение света в Киеве: в ДТЭК заявили о новом графикеВидео

16:05

У Зеленского жестко "присадили" Лаврова, захотевшего "освободить Украину от неонацистских правителей"Видео

15:39

Гороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

15:12

Россияне испугались не на шутку: в Тверской области заметили колонну военной техники с флагами УкраиныВидео

15:11

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

14:57

Крым будет освобожден, если ВСУ выйдут к Бердянску, а Крымский мост отправится на дно – КасьяновВидео

14:44

Украина может быстро освободить оккупированные территории: в ВСУ сказали, что для этого нужноВидео

14:22

Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью деоккупацию всей Украины

13:27

Родился в семье потомственных военных: в Украине "демилитаризован" оккупант-вертолетчик

13:13

Армия Украины получит дорогу в Крым с освобождением Мелитополя и Токмака – ГрабскийВидео

13:00

Завтра Киев может выйти на плановые графики отключения света - КличкоВидео

12:19

Оккупанты обстреляли Днепр, после взрывов в городе задымление: что известно на данный момент

12:00

Грядущие потрясения России: мост отправится на морское дно, а Крым станет западнеймнение

11:59

Войска РФ могут побежать сверкая пятками: эксперт назвал сценарий возвращения КрымаВидео

11:55

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречиВидео

11:48

Киевлянам назвали сроки возвращения электрики, воды, отопления и связиВидео

11:31

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

Реклама
11:17

"Время расплаты": РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления - Ермак

11:15

РФ бьет по Украине ракетами из ядерного арсенала без боевой части, чтобы отвлечь внимание ПВО - разведка

10:49

Подсадные утки вместо солдатских матерей: Путин опозорился на встрече с родными погибших оккупантовВидео

10:44

"Мечтала купить дом": в Вышгороде российская ракета убила прямо на работе женщину-повара

10:02

Был призером чемпионата мира: на Донбассе погиб известный украинский чемпион-гиревикВидео

09:50

Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИВидео

09:41

26 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора 2022

09:28

Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполненыВидео

09:09

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?мнение

09:08

"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять