ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с Украиной

Александр Мороз / @666_mancer

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российского оккупанта, который оказался известным рок-музыкантом из террористической "ДНР".

Об удачных действиях украинских защитников сообщает блогер под ником Necro Mancer в своем Twitter.

Он уточнил, что ликвидированным оккупантом оказался вокалист группы "ВЫСОТА 277" из Снежного Мороз Александр Евгеньевич 1986 года рождения.

При этом он также опубликовал фото незадачливого мобилизованного из "ДНР", который оказался известной личностью.

"С началом СВОВУ был мобилизован, довольно долго протянул, но пришёл к ожидаемому концу - творческие успехи таки совсем всё", — добавил Necro Mancer.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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