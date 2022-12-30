Со здоровьем плоховато: Путина изолировали от журналистов

По словам Пескова, в обозримой перспективе общение Путина с прессой уже не будет таким же, списав это на коронавирус.

Путин, Песков / УНИАН и ua.depositphotos.com

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в ближайшем будущем встречи с прессой главы Кремля Владимира Путина не будет.

Как пишет телеграм-канал "Вы слушали Маяк", хоть Путин впервые за много лет отменил традиционную итоговую пресс-конференцию с журналистами, но встречи будут уже не такими, как раньше.

По словам Пескова, в обозримой перспективе общение Путина с прессой уже не будет таким же, списав это на коронавирус.

"Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа", - прокомментировал Песков, уточнив, что отвечающие за здоровье и безопасность главы Кремля должны усилить меры предосторожности, так как "здоровье президента — этот вопрос государственной безопасности".

Песков не исключает, что глава Кремля сможет общаться с журналистами в более свободном режиме, когда волны COVID-19 уйдут "в нижнюю точку".

В то же время, как заявил Песков, Путин, который сейчас не поддерживает контактов с лидерами стран Запада, не собирается поздравлять с Новым годом глав "недружественных стран", так как они тоже не направляют никаких поздравлений в Россию.

Ранее британское бульварное издание-таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6 писало, что российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, умер, а верхушка Кремля замалчивает эту информацию от общества, активно используя для публичных выступлений его двойников.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

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