Путин устроит "мясорубку": эксперт назвал условие победы Украины в войне

Россия вряд ли добьется какого-либо прогресса в 2023 году, считает Дмитрий Горенбург.

Названо условие победы Украины в войне с РФ / сайт Кремля, Миноборони РФ

Украина имеет шансы быстрее добиться победы в войне с РФ, заявил эксперт Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа.

Он считает, что это может произойти, если бы Запад действительно предоставил дальнобойное оружие, а не боялся "эскалации конфликта". Такое мнение он высказал в комментарии Newsweek.

"Я согласен с тем, что Россия вряд ли добьется какого-либо прогресса этой весной или вообще в 2023 году, если уж на то пошло. Однако я несколько менее уверен в том, что России не хватает рабочей силы и припасов, чтобы продержаться", — уверен аналитик.

В то же время он предупредил о том, что у РФ хватит сил на то, чтобы воевать продолжительное время, даже если украинские силы будут продвигаться.

В свою очередь профессор политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона Генри Хейл говорит, что РФ может мобилизовать дополнительные ресурсы даже в условиях санкций. Но Путин, по его мнению, все равно в очень трудной ситуации.

"Путин может захотеть бросить своих молодых людей в мясорубку, чтобы отразить наступление Украины, но призыв на военную службу сопряжен с риском, особенно когда причина не та, за которую, по мнению большинства россиян, они и их близкие должны умереть", — добавил эксперт.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Читайте еще: