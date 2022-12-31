Мощный удар ВСУ на Юге: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФ

Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года, рассказали в Генштабе.

ВСУ уничтожают врага на южном направлении / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины 29 декабря в районе Федоровки Херсонской области ликвидировали около 200 оккупантов.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. Так, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидированы около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники различного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

"За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Орлан-10", — отмечается в сводке.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, пять складов боеприпасов, а также две радиолокационные станции захватчиков.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении.

По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.

В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.

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