РФ продолжит обстрелы Украины: Буданов объяснил, какими они будут

Иран до сих пор не дал России ракеты, на которые страна-агрессор очень рассчитывает.

РФ продолжит обстрелы Украины, но с меньшей интенсивностью/ УНИАН

Страна-агрессор Россия продолжит бить ракетами по критической инфраструктуре Украины.

Однако интенсивность таких обстрелов уменьшится, ведь в РФ уже "очень туго" с ракетами, а Иран до сих пор не дал для них те ракеты, на которые они рассчитывают. Об этом сказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ВВС.

"Враг не сможет поддерживать имеющийся уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности их пополнить", – отмечает Буданов.

Он считает, что Иран может тянуть с предоставлением ракет из-за страха введения против них новых санкций со стороны западных стран.

Буданов отмечает, что Россия хочет выйти на уровень, при котором она сможет изготавливать по 20 ракет "Калибр" в месяц. По его словам, в РФ почти не производят "Искандеры". При этом для массовых ударов по Украине страна-агрессор использует различные крылатые ракеты, которые производит в спешке.

Массированная ракетная атака РФ

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО Украины сбила 54 ракеты из 69, которые в целом запустил враг. Главком ВСУ уточнил, что 29 декабря агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что оккупанты на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они всё равно не могут достичь таким образом.

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