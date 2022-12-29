Военные с Запада отговорили ВСУ от широкого контрнаступления на Юге - The Washington Post

Американские и британские офицерами летом нынешнего года категорически советовали своим украинским коллегам не проводить контрнаступление в Запорожской области, а сосредоточиться исключительно только на херсонском направлении. Об этом сообщает авторитетное западное издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в июле представители украинского командования прибыли в Германию для обсуждения стратегии по контрнаступлению. На тот момент украинцы рассматривали план широкого удара на всем южном фронте (включая побережье Днепра в Запорожской области). По замыслу украинцев, такой формат контрнаступления должен был бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом.
В особом помещении украинские командиры на картах и таблицах описали предполагаемый порядок боя, движение подразделений, а также то, какие формирования они будут использовать и вероятный ответ России.
В результате планировщики пришли к выводу, что в случае широкого наступления на юге ВСУ очень быстро исчерпают свою боевую мощь – еще не достигнув нужных целей. Западные специалисты объяснили, что наступление еще и в направлении Запорожской области могло толкнуть украинские силы в "карман", который россияне окружили бы из Крыма.
Журналисты The Washington Post добавляют, что результаты анализа американских военных советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан озвучил во время переговоров с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозировал - если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму. Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.
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