"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

ВСУ могут перейти в новое контрнаступление когда хотя бы неделю или две не будет грязи.
Наши защитники могут двинуться на побережье Азовского моря, рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан ведущей 1+1 Наталье Мосейчук.
"…как только не будет грязи хотя бы неделю-две, будет наступление… оптимальный вариант - это выход на Азовское море, ну, то есть, на побережье", - заявил он.
По его словам, вопрос заключается в том, откуда и куда будут двигаться ВСУ.
"Вопрос - направление, откуда - куда, но именно на Азовское - перерезать эту "пуповину" еще одну основную между Россией и Крымской областью. Я уже не называю республика Крым, я думаю - это Крымская область Украины будет в нашей Конституции…", - добавил эксперт.
Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозировал - если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму. Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.
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