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"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

26 декабря 2022, 17:50
ВСУ должны перерезать "пуповину" между Россией и Крымской областью, уверен полковник запаса.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

ВСУ могут перейти в новое контрнаступление когда хотя бы неделю или две не будет грязи.

Наши защитники могут двинуться на побережье Азовского моря, рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан ведущей 1+1 Наталье Мосейчук.

"…как только не будет грязи хотя бы неделю-две, будет наступление… оптимальный вариант - это выход на Азовское море, ну, то есть, на побережье", - заявил он.

По его словам, вопрос заключается в том, откуда и куда будут двигаться ВСУ.

"Вопрос - направление, откуда - куда, но именно на Азовское - перерезать эту "пуповину" еще одну основную между Россией и Крымской областью. Я уже не называю республика Крым, я думаю - это Крымская область Украины будет в нашей Конституции…", - добавил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозировал - если силам обороны Украины удастся освободить Херсон и зачистить от оккупантов России правобережье Херсонской области, появятся три варианта дальнейшего наступления. Речь идет о формировании Днепра и атаке на Запорожском направлении, переброске войск на Донецкий и Луганской участки фронта, либо же наступлении на оккупированный Крым.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму. Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ Роман Свитан
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