"РФ демилитаризуется по плану": Резников ответил на ракетный удар оккупантов

Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские цели, подчеркнул глава Минобороны.

Алексей Резников рассказал об ответе ВСУ на ракетный удар РФ / Коллаж АрміяInform, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал новый ракетный удар, который накануне российские оккупанты нанесли по Украине.

Он подчеркнул, что украинские силы сбивали, сбивают и будут сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Об этом глава Минобороны пишет в Twitter.

По его словам, для этого бойцы ВСУ будут использовать все: от старых переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) до современных комплексов Patriot.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется "по плану", - написал Резников.

Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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