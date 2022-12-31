glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сверхзвуковая скорость: в ВСУ назвали ракеты РФ, которые украинская ПВО не может сбить

31 декабря 2022, 11:12
Юрий Игнат объяснил, в чем особенность ракет Х-22, Х-32, которые украинское ПВО не может сбивать.
ПВО Украина
В ВСУ рассказали о работе сил ПВО / АрміяInform

Средствам ПВО в Украине недоступны российские ракеты типа Х-22 и с Х-32, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Во время последнего массированного удара оккупанты сделали до шести пусков этих ракет по Украине. Об этом он рассказал в комментарии Сurrenttime.

Кроме того, недавно по Украине были выпущены две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также ракеты С-300, которые противник выпускает по баллистической траектории по прифронтовым городам.

Отвечая на вопрос о том, в чем особенность ракет Х-22, Х-32, которые украинское ПВО не может сбивать, Игнат пояснил: "Ракеты выпускаются с самолетов. Они – высокоскоростные ракеты, там скорость 3-4 тысячи км/час".

Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

Читайте еще:

война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:19

В РФ пытались сжечь главную елку на территории Кремля

11:12

Сверхзвуковая скорость: в ВСУ назвали ракеты РФ, которые украинская ПВО не может сбитьВидео

10:59

Астролог рассказал, что звезды сулят людям в январе-2023Видео

10:58

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

10:36

"Вполне законно": у Зеленского предупредили о предстоящем выдворении россиян из КрымаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:05

Китай строит тесные связи с Россией: в США указали на коварный моментВидео

09:55

Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерамиВидео

09:28

РФ может массово ударить по Украине во время праздников: разведка Британии назвала цель такой атакиВидео

09:24

Зачистка на Луганщине: эксперт рассказал о продвижении ВСУ под КременнойВидео

Реклама
08:56

Курс доллара в 2023 году не будет "прыгать" при одном условии: эксперт сказал, чего ждать украинцамВидео

08:54

РФ в Украине побеждает НАТО: Кремль насмешил нелепой методичкой для СМИВидео

08:32

Гороскоп для Дев на январь 2023: любовь, финансы, работаВидео

08:30

Первый тост за Новый год: лучшая подборка для новогоднего застольяВидео

08:30

Когда убирать елку в 2023 году: как правильно удалить новогоднюю красавицуВидео

08:13

Мощный удар ВСУ на Юге: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:11

"Дальше пойдет в Госдуму": оккупанты зачислили украденного в Херсоне енота в университет в МелитополеВидео

07:46

Путин устроит "мясорубку": эксперт назвал условие победы Украины в войнеВидео

07:30

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 января: звезды рассказали о грядущих конфликтах и новых встречахВидео

07:25

Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии ПутинаВидео

07:23

Женский гороскоп на неделю 2-8 января: начинания, покой и неудачиВидео

Реклама
07:16

Война в Украине затянется на весь 2023 год: западные СМИ дали тревожный прогнозВидео

07:05

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

07:05

Тарифы, пенсии, зарплаты и налоги: что меняется с 1 января в Украине

06:45

РФ может массово атаковать Украину дронами из-за недостатка ракет – ISWВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

06:20

Зачем Россия вводит военные учебные центры при вузахмнение

05:57

Гороскоп для Львов на январь 2023: прибыль, медовый месяц и осуществление мечтыВидео

05:00

"Конфликт" между Зеленским и Залужным: Резников прокомментировал слухи

04:20

Как подобрать цвет волос под цвет глаз: фокусы, которые сделают образ эффектным и незабываемым

03:43

"Подружку Тони Старка" Гвинет Пэлтроу поймали папарацци в крошечном бикини и без макияжа

03:20

Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентомВидео

03:15

Моника Белуччи без лифчика появилась на обложке глянца

02:35

Резкое потепление до +17°: украинцев ошарашили аномальным прогнозом на Новый годВидео

02:02

"Звезда фильмов для взрослых": Волочкова показала обвисшую грудьВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, почему у врагов "снарядный голод"

01:07

Гороскоп таро на неделю 2-8 января: Рыбам – баланс, Овнам – возвращение в прошлое

01:00

Нанес огромный ущерб Минобороны РФ: ВСУ успешно ликвидировали российского командира

00:51

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

00:20

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака Зодиака, которым очень повезет в январеВидео

30 декабря, пятница
23:50

Что нужно сделать всем 1 января, чтобы на весь 2023 год обрести счастье и фурорВидео

Реклама
23:47

"У вас осталась неделя": Резников срочно обратился к россиянам из-за коварных планов ПутинаВидео

23:26

ВСУ штурмом выбили оккупантов из села в Луганской области: появилось видеоВидео

23:18

Известный актер рассказал, почему постельные сцены с Дженнифер Энистон - настоящая пытка

23:14

Четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУВидео

22:52

Со здоровьем плоховато: Путина изолировали от журналистовВидео

22:30

Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовьВидео

22:21

"У россиян значительные потери": Резников рассказал, сможет ли армия РФ полностью восстановитьсяВидео

22:08

Шрек, Халк или Гринч: Jerry Heil шокировала поклонников гематомой на пол-лицаВидео

22:00

В Украине будут выключать свет даже после войны - ДТЭКВидео

21:37

Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчинВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять