Сверхзвуковая скорость: в ВСУ назвали ракеты РФ, которые украинская ПВО не может сбить

Юрий Игнат объяснил, в чем особенность ракет Х-22, Х-32, которые украинское ПВО не может сбивать.

В ВСУ рассказали о работе сил ПВО / АрміяInform

Средствам ПВО в Украине недоступны российские ракеты типа Х-22 и с Х-32, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Во время последнего массированного удара оккупанты сделали до шести пусков этих ракет по Украине. Об этом он рассказал в комментарии Сurrenttime.

Кроме того, недавно по Украине были выпущены две противорадиолокационные ракеты Х-31П, а также ракеты С-300, которые противник выпускает по баллистической траектории по прифронтовым городам.

Отвечая на вопрос о том, в чем особенность ракет Х-22, Х-32, которые украинское ПВО не может сбивать, Игнат пояснил: "Ракеты выпускаются с самолетов. Они – высокоскоростные ракеты, там скорость 3-4 тысячи км/час".

Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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