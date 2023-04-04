"Они везде": банда диких овец взяла в осаду деревню, люди бьют тревогу

Местный житель заявил, что овцы начали разбивать лагеря прямо во дворах людей.

Овцы взяли в осаду деревню / walesonline.co.uk

В валлийском городке Годргрейг дикие овцы уже несколько месяцев терроризируют местное население. Животные врываются в сады, сносят стены и поедают живые изгороди во дворах людей.

В основном банда овец орудует в садах. Люди прогоняют их, но вскоре они возвращаются и уже с поддержкой, пишет Wales Online.

Местный житель Стефан Джонс заявил, что овцы начали разбивать лагеря прямо во дворах людей.

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"Однажды утром я проснулся, а в саду было две овцы, мы их прогнали, а они продолжали возвращаться, возвращаться и возвращаться. Вся деревня сейчас полна ими, там, наверное, больше 30 диких овец. Там буквально горы овечьего навоза, и это повсюду", - поделился 37-летний мужчина.

Люди жалуются на диких овец / walesonline.co.uk

По его словам, диким овца просто-напросто некуда идти, поэтому они постоянно возвращаются во дворы людей.

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