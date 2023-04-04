Чихнул и стал инвалидом: мужчину парализовало после того, как он просто высморкался

За день до несчастного случая он говорил о том, что чувствовал - "что-то плохое на подходе".

Австралийца парализовало после несчастного случая / mirror.co.uk

Мужчину парализовало после того, как он упал в обморок в ванной комнате. Он хотел высморкаться, но сильно ударился шеей.

Его жена, 34-летняя Кирсти Броннер из Сиднея рассказала, как она услышала "громкий стук из ванной комнаты" и обнаружила своего мужа на полу в их доме в Австралии, пишет The Mirror.

"Я вбежала в дом и обнаружила его лежащим без сознания на полу. Он ударился шеей и вывихнул ее, что привело к повреждению спинного мозга. Он высморкался и потерял сознание, ударившись шеей о скамейку в ванной", - поделилась девушка.

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Также она отметила, что в то время из-за ограничений Covid ее не пустили в больницу, и ей пришлось ждать новостей о муже на протяжении 6-ти часов пока длилась операция.

"Я так волновалась. В конце концов, они позвонили и сказали, что у него вывих шеи от удара о скамейку, что вызвало повреждение спинного мозга, и что степень повреждения будет известна только после операции и анализов", - рассказала она.

Мужчина и его дети / mirror.co.uk

Кирсти призналась, что ее муж говорил за день до несчастного случая о том, что он чувствовал "что-то плохое на подходе".

Следующие шесть месяцев ее муж провел в больнице и на реабилитации, пока Кирсти заботилась об их четырех детях - 16-летнем Лукасе, 7-летней Валентине, 5-летней Виктории и 18-месячной Виталии, а также вела свой бизнес.

Прошло больше года, и у ее мужа диагностировали паралич уровня Т1, из-за которого он не может стоять.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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