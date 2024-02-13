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Эксперт по садоводству рассказала, как навсегда избавиться от сорняков

Сергей Кущ
13 февраля 2024, 18:00
Вы можете уничтожить сорняки двумя способами, уверяет эксперт.
Как навсегда избавиться от сорняков
Как навсегда избавиться от сорняков / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сорняки могут стать худшим кошмаром, но один эксперт поделился простым способом избавиться от них навсегда - для этого понадобится всего один предмет домашнего обихода, который есть у каждого из нас.

Множество средств, обещающих избавить вас от них навсегда, большинство из них содержат агрессивные химикаты. Однако одно натуральное решение может стать выходом, говорит эксперт по садоводству Ханна Роусон, пишет Express.

Она предлагает использовать простую кипяченую воду, чтобы уничтожить сорняки.

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"Вы можете уничтожить сорняки, облив их кипяченой водой из чайника. Конечно, будьте осторожны, чтобы не забрызгать пальцы ног! Горячая вода ударит по растению, и оно погибнет в течение одного-двух дней", - пояснила эксперт.

Этот метод хорошо подходит для борьбы с сорняками во внутреннем дворике, но Ханна советует быть осторожными при попытках использовать его в саду, поскольку кипяток может повредить другие растения.

Если вы опасаетесь использовать кипяток, Ханна рекомендует уксус в качестве безопасной и эффективной альтернативы.

"В уксусе много кислоты, которая является естественным убийцей бактерий. Это отличный способ уничтожить все нежелательные сорняки, которые находятся в силосной яме и не окружены нужными растениями. Наполните бутылку с распылителем белым уксусом и полностью опрыскайте растения, как можно ближе к корням", - говорит эксперт.

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