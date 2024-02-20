Чрезвычайные способности: как животные предупреждают людей об опасности

Задумывались ли вы, почему собаки прибегают и лают к хозяевам - не всегда это означает, что их нужно покормить или выгулять.

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Как собака предсказывает опасность / коллаж: Главред, фото: pexels

Психолог считает, что ваш питомец понимает больше, чем мы думаем. Домашние животные обычно обладают экстрасенсорными способностями и рассказал подробности о том, что чувствуют собаки.

"Домашние животные всегда были не просто животными для нас. они наши спутники, доверенные лица и часто источник удивления. Недавние исследования проливают свет на экстраординарные способности домашних животных, предполагая более глубокую психическую связь между животными и людьми", - сказал психолог изданию Mirror.

Связь между человеком и животным выходит за рамки материального, затрагивая области экстраординарного и психического, еще больше укрепляя наших питомцев, как неотъемлемую и мистическую часть нашей жизни. Специалист перечислил четыре основных признака того, что ваш питомец обладает некоторыми экстрасенсорными способностями, включая телепатию, ясновидение и другие.

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"Владельцы домашних животных нередко чувствуют, что их пушистые друзья понимают их без слов. Это явление, известное как телепатия, относится к общению между сознанием людей и домашних животных. Как будто они могут уловить наши мысли. и эмоции, отвечая тем же носом или утешительным присутствием именно тогда, когда это необходимо", - пояснил эксперт.

Многие владельцы домашних животных рассказывают истории о том, как их животные чувствовали опасность еще до того, как она стала очевидной. Они могут предвидеть стихийное бедствие, личный кризис. Животные часто испытывают шестое чувство по поводу этих вещей, предупреждая своих владельцев своим поведением.

"Это удивительное умение подчеркивает не только необъяснимые экстрасенсорные способности, но также глубокую связь и преданность своим хозяевам", - добавил психолог.

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