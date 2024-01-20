Ваша собака - гений, если пройдет этот тест на IQ, проверьте и вы

Всего нужно выполнить 5 простых тестов, чтобы определить, что собака умная.

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Какой ум у собаки / Коллаж Главред, фото flickr (zhao hui), freepik

Собаки - наши лучшие друзья, они всегда рядом в трудную минуту, они замечательны тем, что побуждают вас больше гулять, а их характеры просто очаровательны, но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько умна ваша собака?

Мы можем быть достаточно заинтригованы, чтобы пройти тест на IQ, чтобы проверить свой собственный интеллект, но знаете ли вы, что такой тест существует и для собак, пишет Mirror.

Какой ум у собаки - тест

Известный исследователь и социолог Стэнли Корен, автор книги "Интеллект собак", разработал серию тестов на интеллект, которые составляют стандартный тест IQ для собак, и если вы хотите пройти его вместе со своим питомцем, вам понадобится несколько вещей.

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Вам понадобятся следующие вещи:

Лакомства

Полотенце или одеяло

Три пластиковых стаканчика, контейнера или ведра

Картон

Секундомер

Творчество

Важно отметить, что, как и люди, собаки могут обладать различными формами интеллекта: визуальным, слуховым или тактильным. По мнению доктора Корена, собачий интеллект можно разделить на три группы. Инстинкты, адаптивность, работа и послушание.

Было бы несправедливо утверждать, что IQ-тест точно показывает интеллект собаки, но он может помочь определить навыки решения проблем и памяти, что является важной оценкой познавательных способностей. Не обязательно проводить все тесты сразу - можно, например, делать по одному в день в течение недели, так как в противном случае собака может устать.

Готовы ли вы к испытаниям?

Тест 1: Тест с полотенцем

Дайте собаке понюхать и познакомиться с большим полотенцем или одеялом. Когда собака почувствует себя комфортно, накиньте его ей на голову. Это задание даст представление о способности собаки решать проблемы, поскольку ей нужно будет освободиться от полотенца.

Подсчет баллов: Дайте собаке три балла, если она придумает, как освободиться менее чем за пятнадцать секунд, два балла, если это займет от пятнадцати до тридцати секунд, и один балл, если это займет более тридцати секунд.

Тест 2: Тест на спрятанное лакомство

Положите лакомство на пол и накройте его полотенцем, затем просто возьмите секундомер и посмотрите, сколько времени потребуется вашей собаке, чтобы достать лакомство.

Подсчет очков: Дайте собаке три балла, если она справится с заданием менее чем за пятнадцать секунд, два балла, если на это уйдет от пятнадцати до шестидесяти секунд, и один балл, если на это уйдет более шестидесяти секунд.

Тест 3: Какая чашка?

Поставьте в ряд два или три пустых ведра или чашки вверх дном. Пока ваш питомец наблюдает за ними, положите под одну из емкостей лакомство, а затем отвлеките его на несколько секунд, прежде чем дать ему возможность поискать лакомство. Этот тест проверит память собаки и поможет определить, насколько хорошо она усваивает и запоминает информацию, которую ей дают.

Подсчет очков: Дайте собаке три балла, если она сразу направится к контейнеру, в котором спрятано лакомство, два балла, если она проверит один пустой контейнер, прежде чем найдет нужный, и один балл, если она проверит оба неправильных контейнера, прежде чем найдет лакомство.

Тест 4: Решение проблем

Под предметом мебели (достаточно низко от земли, чтобы туда пролезла только лапа собаки) положите лакомство или корм в пределах досягаемости лапы - это задание проверит умение собаки рассуждать и решать проблемы.

Подсчет баллов: Дайте собаке три балла, если на то, чтобы дотянуться до лакомства, используя только лапу, у нее уйдет меньше минуты. Если собака сначала пытается просунуть голову в пространство или использует и нос, и лапы, дайте ей два балла, и один балл, если она полностью сдается.

Тест 5: За барьером

Этот тест потребует от вас немного творчества, но это хороший тест для вашей собаки. Покажите собаке лакомство через щель в большом картонном барьере, который слишком высок, чтобы она могла его перепрыгнуть, и слишком узком, чтобы пролезть через него. Вы, как дрессировщик, должны будете продолжать поощрять собаку, чтобы она достала лакомство, ровно 60 секунд, а затем остановиться. Используйте секундомер, чтобы следить за временем и выставлять соответствующие оценки.

Подсчет очков: Дайте собаке три балла, если она потратит 30 секунд (или меньше) на то, чтобы понять, что нужно обойти барьер, чтобы получить лакомство. Если на это уйдет больше 30 секунд, дайте два балла, и один балл, если собака попытается залезть в окно или проложить себе путь через барьер, вместо того чтобы обойти его.

Результаты

13-15 баллов: Идеально! Ваша собака - гений.

9-12 баллов: Ваша собака не совсем Эйнштейн, но все равно умница.

5-8 баллов: Ваша собака не попадет в Гарвард, но у нее есть потенциал.

1-4 балла: Вашей собаке может понадобиться помощь, чтобы разобраться во всем и довести дело до конца. К счастью, для того, чтобы дарить объятия и поцелуи, мозги не нужны, а это главное.

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