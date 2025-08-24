Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

Россия требует передачи Донбасса, а Украина оценивает риски и ищет надежные гарантии безопасности от США и ЕС.

Украинские аналитики отмечают, что Донбасс останется ключевым регионом в любых будущих мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, kremlin.ru

Вкратце:

Россия требует Донбасса, Украина оценивает риски и западные гарантии

Донбасс остается центром войны и ключевым вопросом переговоров

Уступка Донбасса угрожает украинским городам и укреплениям

Россия требует от Украины передачи остального Донбасса как условия для прекращения войны, но для Киева эта территория имеет как стратегическое, так и личное значение. Как сообщает The New York Times, судьба Донбасса будет ключевым вопросом в любых мирных переговорах, включая дипломатические усилия, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Донбасс стал центром военных действий, где погибли десятки тысяч людей с обеих сторон. По данным издания, Путин использовал регион для политического давления на Украину еще до вторжения, а сейчас стремится использовать его для "торпедирования" президента Владимира Зеленского.

Требование гарантий

"Это отравленная пилюля", - отметил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел.

"Украине придется это проглотить, а там посмотрим, как Украина это переварит".

По комментариям NYT, единственный способ убедить украинцев уступить территорию - это надежные гарантии безопасности, подкрепленные США.

"Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак", - добавили эксперты.

Эксперты о возможном компромиссе

Балаж Ярабик, бывший политический советник ЕС в Киеве, считает, что Украина может согласиться на уступку территорий "в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности".

"Если в обмен она избавится от Донбасса, я думаю, так и будет", - отметил он.

Украинская позиция и риски уступок

По словам Трампа, Россия в обмен на Донбасс может вернуть часть территории, возможно, небольшие участки на северо-востоке Украины, и это решение он считает выгодным.

Президент киевского исследовательского центра Максим Скрипченко подчеркнул: "Эти земельные обмены действительно выгодны для Украины, поскольку они уверены в быстром падении Донбасса, и тогда Украина не будет иметь возможности вести дальнейшие переговоры".

В то же время, украинцы видят ситуацию иначе: медленное продвижение России в регионе в последние годы и возможность передачи городов и укреплений, которые могли бы стать плацдармом для будущего вторжения, делают уступку Донбасса рискованной.

Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Взгляд военных: США или НАТО должны стать гарантом

Подполковник Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады, заявил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины может стать размещение военных США или НАТО на линии фронта.

По его словам, Россия как государство-агрессор систематически нарушает любые договоренности о прекращении огня, независимо от форматов и участников переговоров. Жорин напомнил, что с 2014 года ни одно перемирие не обеспечило длительного мира: ни международные организации, ни миротворческие миссии, ни подписанные соглашения не смогли остановить нарушения со стороны России.

"Любая пауза - это лишь временная передышка, а не реальное завершение войны", - подчеркнул офицер.

Планы по завершению войны - главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако Киеву нужны гарантии безопасности, чтобы российские оккупанты больше не напали.

Трампа делает из Путина дурака, считает глава ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук. По его мнению, Путин не пойдет на мирные переговоры без консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.

Отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически привел к срыву переговоров РФ и США, пишет Bloomberg. К тому же Путин публично не подтвердил готовность предоставления Украине гарантий безопасности.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

