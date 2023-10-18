РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

Российские оккупанты боятся украинского спецназа и придумали способ "борьбы" с ним. Для этого РФ перебросила боевых дельфинов. Об этом сообщает издание Naval News, анализируя спутниковые снимки.
Загоны для боевых дельфинов появились на военно-морской базе в поселке Новоозерное в северо-западной части Крыма. Эта база расположена рядом с пристанью устричной фермы. Сообщается, что в этом районе ранее участились рейды украинского спецназа.
Отмечается, что загоны для "разведения устриц" такого же размера, как и загоны для разведения дельфинов. Загоны были установлены там еще в сентябре.
Как сообщается, дрессированные дельфины эффективное оружие против военных водолазов. Они способны обнаружить водолазов и дать сигнал оккупантам или нанести такой удар, что человек не выживет. РФ может использовать этих дельфинов для зашиты кораблей и борьбы с водолазами-разведчиками. Также они могут патрулировать побережье.
Отмечается, что первая информация об охране Севастопольской бухты дельфинами появилась еще в апреле 2022 года.
Удары по Черноморскому флоту РФ
Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зерновой сделки" и начала угрожать ударами по гражданским судам.
"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые РФ использовала для ударов "Калибрами" по Украине. Так под ударом ВСУ оказались и патрульные суда.
Позже ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Сообщалось о том, что в результате атаки погибло более 30 российских офицеров.
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