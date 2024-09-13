Как заточить ножи блендера дома: легкий, но очень эффективный способ

Ножи блендера, как и любые измельчители, время от времени затупляются и их нужно точить. Одни отдают это дело на заточку мастерам, другие пытаются сделать все сами дома. В любом случае, вопрос, что делать, если лезвия блендера затупились, нужно решать. Далеко не всегда можно найти профессиональную заточку, поэтому мы отыскали для вас способы, как все сделать самостоятельно.
Автор YouTube-канала VL Master показал способы заточки ножей для блендера, которые могут вам подойти. Автор дал и несколько советов о том, как правильно это делать.
Как заточить нож блендера в домашних условиях
Понадобится точильный камень
Автор показывает, как заточить лезвие, стороны которого с заточены вовнутрь, а с внешней стороны абсолютно ровные.
В домашних условиях понадобится мелкий напильник или точильный камень.
Затачиваем нож для блендера
В идеале нож нужно точить, конечно, в тисках или на станке, однако домашние условия не всегда позволяют так сделать. Поэтому достаточно будет взять крепкую доску, упереться на нее руками и точить на ней лезвие.
Камнем по лезвию нужно делать 2-3 движения вверх и вниз, чтобы полотно равномерно затачивалось.
По итогу лезвие должно стать достаточно острым для работы в блендере. Автор видео показывает, что после заточки лезвие способно мелко резать бумагу.
Смотрите видео, как заточить нож блендера тремя способами:
Что такое VL Master?
VL Master – украинский канал на YouTube, тематика которого – ремонт обуви, заточка ножей и разные лайфаки. У канала более 4,3 млн просмотров, указано в описании.
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