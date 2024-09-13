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Как заточить ножи блендера дома: легкий, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
13 сентября 2024, 10:14
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Чем затачивать лезвия блендера – мелким напильником или точильным камнем, при необходимых условиях можно попробовать и другие интересные методы.
нож блендера
Как заточить нож измельчителя блендера просто и без лишних усилий / Скриншот YouTube

Ножи блендера, как и любые измельчители, время от времени затупляются и их нужно точить. Одни отдают это дело на заточку мастерам, другие пытаются сделать все сами дома. В любом случае, вопрос, что делать, если лезвия блендера затупились, нужно решать. Далеко не всегда можно найти профессиональную заточку, поэтому мы отыскали для вас способы, как все сделать самостоятельно.

Автор YouTube-канала VL Master показал способы заточки ножей для блендера, которые могут вам подойти. Автор дал и несколько советов о том, как правильно это делать.

Как заточить нож блендера в домашних условиях

Понадобится точильный камень

Автор показывает, как заточить лезвие, стороны которого с заточены вовнутрь, а с внешней стороны абсолютно ровные.

В домашних условиях понадобится мелкий напильник или точильный камень.

Затачиваем нож для блендера

В идеале нож нужно точить, конечно, в тисках или на станке, однако домашние условия не всегда позволяют так сделать. Поэтому достаточно будет взять крепкую доску, упереться на нее руками и точить на ней лезвие.

Камнем по лезвию нужно делать 2-3 движения вверх и вниз, чтобы полотно равномерно затачивалось.

По итогу лезвие должно стать достаточно острым для работы в блендере. Автор видео показывает, что после заточки лезвие способно мелко резать бумагу.

Смотрите видео, как заточить нож блендера тремя способами:

Что такое VL Master?

VL Master – украинский канал на YouTube, тематика которого – ремонт обуви, заточка ножей и разные лайфаки. У канала более 4,3 млн просмотров, указано в описании.

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