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Россия могла недополучить от Ирана "Шахеды": Коваленко назвал признаки

Яна Ставская
21 апреля 2024, 23:38
Поставки дронов, по всей видимости, застопорились.
Россия могла недополучить от Ирана
РФ все еще зависит от иранских поставок дронов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

В течение третьей недели апреля налеты "Шахедов" резко сократились, Украиной было сбито 100% выпущенных БПЛА. Всего за месяц враг применил 265 дронов-камикадзе.

Как поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сокращение использования дронов, скорее всего, связано с конфликтом на Ближнем Востоке и застопорившимися в связи с ними поставками беспилотников.

"Это в очередной раз указывает на тот факт, что в России нет производства готовой продукции, которая бы обеспечивала полностью потребность оккупантов по ударам по Украине, и сохраняется острая зависимость от Ирана", - отметил Коваленко.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары России по Украине - последние новости

В воскресенье, 21 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Захватчики ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Также РФ в ночь на 20 апреля ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

А вот 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 . Сообщалось, что после сбития бомбардировщика другой самолет, летевший за ним, развернулся.

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Основные характеристики Шахедов / Инфографика: Главред

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война в Украине ВСУ Александр Коваленко взрыв война России и Украины ракетный удар Дрон Shahed-136
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