Чем заменить хрен в банках с соленьями: есть несколько удачных альтернатив

Вещество, придающее корню жгучий вкус, сдерживает рост бактерий и плесени, однако без правильного рассола оно не поможет.

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Почему хрен добавляют в соленья и чем его можно заменить / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Зачем класть хрен в банки с соленьями

Как листья хрена влияют на хрусткость огурцов

Чем заменить хрен при консервировании

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Хрен в банках с соленьями не только придает вкус. Вещество, отвечающее за его жгучесть, способно сдерживать развитие отдельных бактерий, дрожжей и грибков. Если корня нет под рукой, его можно заменить горчичными зернами, листьями вишни или сельдерея либо острым перцем, сообщает румынское издание Lovedeco.

Обычно корень очищают, нарезают полосками и раскладывают между огурцами, зелеными помидорами или другими овощами. В рассоле или уксусном растворе он постепенно отдает ароматические вещества. Благодаря этому заготовки приобретают легкую пикантность, которая дополняет кисловатый вкус.

В некоторых хозяйствах в банки кладут и молодые листья хрена. Считается, что они помогают овощам дольше оставаться твёрдыми. Этот эффект связывают с растительными соединениями, которые тормозят процессы размягчения. Аналогично действуют дубильные вещества (танины) в виноградных листьях.

Главное преимущество корня заключается в его антимикробных и противогрибковых свойствах. Алилизотиоцианат может подавлять нежелательные микроорганизмы, из-за которых овощи портятся, а на поверхности появляется плесень.

Впрочем, переоценивать возможности корня не стоит.

"Тем не менее, хрен сам по себе не гарантирует длительного хранения солений. Для правильной консервации важны, прежде всего, концентрация соли, кислотность, полученная благодаря брожению или добавлению уксуса, а также условия хранения", - подчеркивают авторы материала.

Чем заменить хрен в банке

Выбор альтернативы зависит от того, какие овощи консервируются и какого результата хотят достичь. Одни заменители придают пикантность, другие насыщают заготовки травяным ароматом или традиционно помогают сохранить текстуру.

Одним из самых удачных вариантов издание называет горчичные зерна. Они особенно подходят для огурцов, мясистого перца и цветной капусты. Зёрна содержат соединения, близкие к тем, что есть в хрене, поэтому придают лёгкую жгучесть и могут обладать антимикробным действием. Вкус овощей они не перебивают и лучше всего раскрываются в маринадах на уксусе.

Листья вишни в традиционных рецептах добавляют для того, чтобы огурцы и зеленые помидоры сохраняли упругость. Они содержат танины, которые, как считается, препятствуют размягчению. Советуют собирать такие листья только с деревьев, не обработанных пестицидами, и тщательно их мыть.

Листья сельдерея подойдут тем, кто хочет ароматные соленья без жгучести. Его насыщенный травяной вкус хорошо сочетается с укропом и чесноком, особенно в банках с зелеными помидорами, цветной капустой, морковью или овощным ассорти. В то же время селера не обладает таким выраженным консервирующим эффектом, как хрен.

Острый перец пригодится любителям более пикантных заготовок. Его жгучесть обеспечивает капсаицин, поэтому она отличается от хренной. Стручок кладут целым или кусочками, а остроту регулируют количеством. Основная задача перца - придать вкус, а не продлить срок хранения.

Ни одна из этих альтернатив не отменяет необходимости в соли, уксусе или правильном брожении. Чтобы соленья простояли как можно дольше, следует соблюдать пропорции проверенного рецепта, а также правильно готовить и хранить банки.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Откуда берется жгучесть хрена

Хрен (Armoracia rusticana) - многолетнее растение из семейства крестоцветных, к которому также относятся капуста, горчица и редька. Его выращивают ради белого мясистого корня. Родиной растения считаются умеренные регионы Европы и Азии.

За острый вкус отвечают природные соединения, прежде всего синигрин. Когда корень режут или натирают, синигрин взаимодействует с ферментом растения и превращается в аллилизотиоцианат. Пары этого вещества раздражают слизистые оболочки носа и глаз, вызывая слезы и временно прочищая пазухи. Именно поэтому свежетертый хрен иногда используют, чтобы облегчить носовое дыхание.

На кухне корень употребляют свежим, тёртым или маринованным в уксусе. Его добавляют в соусы, салаты, блюда из мяса и рыбы. В Румынии хрен традиционно подают к жаркому и красной свекле.

Смотрите видео о том, как можно засолить огурцы без соли:

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