"Будет бунт и болтанка": военкор РФ закатали истерику о крахе режима Путина

После начала полномасштабного вторжения Путин оказался в сверхужасном положении.

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Россию будет ждать крах из-за мобилизации / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Путин в войне против Украины стоит на сложном распутье. С одной стороны, ему остро не хватает пушечного мяса, а с другой, новая волна мобилизации может обернуться крахом режима. Из-за этой дилеммы для диктаторского режима всерьез сетует в своем блоге известный российский ультрапатриот, Z-пропагандист Максим Калашников.

По словам Калашникова, власти РФ уже повысили единовременную выплату завербованным более чем на 2 млн рублей (около $21 тыс. по официальному курсу).

Однако Кремль душат сразу две проблемы: желающих участвовать в так называемой "СВО" почти нет, а на фронте образовался острый дефицит живой силы из-за огромных потерь.

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"В первый же месяц завербованному предлагают более 3 млн. Приветствуются заробитчане, мигранты, им предоставляется гражданство... Все заливается деньгами, баблом. О чем это говорит? Любой западный вражеский разведчик сразу сделает выводы, что людей просто не хватает! Что прежнего потока контрактников недостаточно. Он сделает вывод об уровне потерь, о потоке желающих заключить контракт... А это все угроза!" - рассказал Калашников.

Мобилизация в России (с 2022) Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Пропагандист выражает уверенность, что якобы враги специально подталкивают Кремль к объявлению новой волны мобилизации, чтобы вызвать беспорядки в РФ и крах путинского режима.

"Они специально подталкивают нашу власть к этому (мобилизации - ред.), зная, что наша власть этого очень боится. Потому что призывать придется очень многих. Это может вызвать "болтанку", острые события в стране", - заявил Z-пропагандист.

Однако даже самые заядлые любители Путина и войны не сомневаются, что Россия не готова к новой волне мобилизации. Тыловое снабжение не налажено, в Министерстве обороны "полная дезорганизация" из-за массовых чисток.

Мобилизация в России - последние новости

Ни для кого не секрет, что РФ готовит новую волну мобилизации. Как рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман, Россия может попытаться привлечь более 200 тысяч военных. В то же время радикальные военные корреспонденты утверждают, что для победы в войне россиянам необходимо мобилизовать от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, и вероятно, Минобороны РФ попытается мобилизовать 500 тысяч.

Как отметили в Bloomberg, РФ планирует "тайную мобилизацию" на фоне боев на Курщине. Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов .

Недавно Путин впервые признался в проблемах России в войне против Украины.

"Всем ясно и хорошо известно, что Россия также сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - признал диктатор.

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