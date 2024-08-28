УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Будет бунт и болтанка": военкор РФ закатали истерику о крахе режима Путина

Даяна Швец
28 августа 2024, 11:55
263
После начала полномасштабного вторжения Путин оказался в сверхужасном положении.
Путин, армия РФ
Россию будет ждать крах из-за мобилизации / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Путин в войне против Украины стоит на сложном распутье. С одной стороны, ему остро не хватает пушечного мяса, а с другой, новая волна мобилизации может обернуться крахом режима. Из-за этой дилеммы для диктаторского режима всерьез сетует в своем блоге известный российский ультрапатриот, Z-пропагандист Максим Калашников.

По словам Калашникова, власти РФ уже повысили единовременную выплату завербованным более чем на 2 млн рублей (около $21 тыс. по официальному курсу).

Однако Кремль душат сразу две проблемы: желающих участвовать в так называемой "СВО" почти нет, а на фронте образовался острый дефицит живой силы из-за огромных потерь.

видео дня

"В первый же месяц завербованному предлагают более 3 млн. Приветствуются заробитчане, мигранты, им предоставляется гражданство... Все заливается деньгами, баблом. О чем это говорит? Любой западный вражеский разведчик сразу сделает выводы, что людей просто не хватает! Что прежнего потока контрактников недостаточно. Он сделает вывод об уровне потерь, о потоке желающих заключить контракт... А это все угроза!" - рассказал Калашников.

Мобилизация в России (с 2022)

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года во время вторжения России в Украину и вскоре после контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое привело к деоккупации всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол. В 2023 году российские власти продолжили вербовку по контракту в воюющую армию, попутно ужесточая законодательство для набора в нее, сообщает "Википедия".

Пропагандист выражает уверенность, что якобы враги специально подталкивают Кремль к объявлению новой волны мобилизации, чтобы вызвать беспорядки в РФ и крах путинского режима.

"Они специально подталкивают нашу власть к этому (мобилизации - ред.), зная, что наша власть этого очень боится. Потому что призывать придется очень многих. Это может вызвать "болтанку", острые события в стране", - заявил Z-пропагандист.

Однако даже самые заядлые любители Путина и войны не сомневаются, что Россия не готова к новой волне мобилизации. Тыловое снабжение не налажено, в Министерстве обороны "полная дезорганизация" из-за массовых чисток.

Мобилизация в России - последние новости

Ни для кого не секрет, что РФ готовит новую волну мобилизации. Как рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман, Россия может попытаться привлечь более 200 тысяч военных. В то же время радикальные военные корреспонденты утверждают, что для победы в войне россиянам необходимо мобилизовать от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, и вероятно, Минобороны РФ попытается мобилизовать 500 тысяч.

Как отметили в Bloomberg, РФ планирует "тайную мобилизацию" на фоне боев на Курщине. Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов .

Недавно Путин впервые признался в проблемах России в войне против Украины.

"Всем ясно и хорошо известно, что Россия также сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении", - признал диктатор.

Другие новости о войне в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Владимир Путин Россия Мобилизация в России
Реклама

Главное за день

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:37 Украина
В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

10:59 Украина
РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

10:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода 21334

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Украину накроет египетская погода : синоптик предупредила об изменениях 16945

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей 10607

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа 10524

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Последние новости

12:52

Молодая жена молчуна Цекало ошарашила своим экстремальным похудением - детали

12:47

США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары

12:29

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствияВидео

12:18

Огонь аж до неба: ГУР и ССО поразили очередную нефтебазу в Ростовской области

12:01

1+1 Украина покажет вдохновляющие премьеры и любимые проекты в осеннем сезонеВидео

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
11:55

"Будет бунт и болтанка": военкор РФ закатали истерику о крахе режима Путина

11:54

Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех

11:37

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:20

"Не быстро": Узелков после операции на сердце показал свою реабилитацию

Реклама
11:09

Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки

10:59

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненыеВидео

10:58

Можно ли хранить вино в пластиковых бутылках - неожиданный ответ

10:46

РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

10:43

В Чернигове скандал с депутатом-застройщиком Тарасовцом

10:43

Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

10:25

ТЦК могут исчезнуть: депутат рассказал о реформировании мобилизации

10:21

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Драконам - нервы, Обезьянам - успех

10:16

Кто станет счастливчиком сентября 2024: астролог назвал 4 знака зодиакаВидео

10:01

Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина

09:56

Был в команде Усика и Беринчика: на войне погиб экс-боксер сборной Украины Ящук

Реклама
09:48

Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

09:32

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

09:25

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

09:14

Россию ждет переворот: альтернатива переговоров может остановить Путина и Россию

09:01

"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

08:52

"Обломки украшают донецкие пейзажи": ВСУ сбили российский самолет Су-25Видео

08:35

"Тяжелые жизненные моменты": Настя Каменских обратилась к поклонникам

08:30

Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемыВидео

08:24

Украину выставили угрозой: Россия пыталась использовать МАГАТЭ на Курской АЭС

08:10

Глобальный телеграмм - бельмо на глазу глобалистовмнение

07:40

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:05

Найти скрытые слова за 10 секунд сможет только гений: загадка, которую разгадают единицы

06:52

Горят две нефтебазы на Ростовщине: в РФ пожаловались на атаку дроновВидео

06:10

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерикамнение

05:19

Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтикаВидео

04:48

Гороскоп на завтра 29 августа: Львам - хорошие новости, Стрельцам - приключения

04:27

Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

03:00

Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

03:00

Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

02:49

По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

Реклама
02:32

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:20

"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизмаВидео

01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" не смогло пройти в Лигу Чемпионов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:03

"Самоуничтожился": полковник ФСБ РФ подавился мясом

27 августа, вторник
23:58

Джамала показала свой "молодильный" подарок

23:42

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:38

"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезниВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять