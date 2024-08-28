"Этим городам приготовиться": прогноз для Украины на ближайшие дни

Какие города Украины в опасности из-за новых ракетных атак РФ, рассказала астролог Ангелина Вакулина.

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Война в Украине прогноз завершения / Коллаж Главред, фото 1 отдельная танковая Северская бригада

Самый массированный обстрел Украины со стороны РФ может повториться. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, активные обстрелы не последние.

"С такими активными обстрелами такие удары не последние", - говорит она.

По словам астролога, в ближайшее время будет громко.

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"Западная Украина. Соберите ценные вещи в рюкзак и найдите действующее укрытие. В ближайшее время будет громко", - отмечает Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Какие города в опасности обстрелов

"Повышенная опасность для всех городов и областей. Ходите в укрытия", - заявила астролог Вакулина.

Днепр.

"Обязательно ходите в укрытия. Показывают карты попадание в жилой дом", - отмечает астролог.

Сумы, Черкассы, Чернигов, Житомир.

"Будьте особо внимательны в ближайшие тревоги", отмечает Вакулина.

Полтава, Винница, Николаев.

"Избегайте посещения ТЦ, церквей, больших парков", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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