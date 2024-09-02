В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

Столичные власти сообщили о работе ПВО. В Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах упали осколки сбитых ракет.

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Утром 2 сентября РФ нанесла ракетный удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

Первые взрывы в Киеве были слышны около 5:19. В Воздушных силах и на мониторинговых каналах предупреждали о пуске баллистики на Киев.

"Новая группа крылатых ракет через Обухов курсом на Киев!" - сообщили в ВС ВСУ в 5:36.

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А 05:41 мониторинговые каналы сообщили о том, что идет доразведка по ракетам.

В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков в нескольких районах города.

"Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", - написал в 05:33 глава КГВА Сергей Попко.

05:49 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одно потерпевшем в Шевченковском районе.

В 05:50 стало известно, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации, есть повреждения нежилой застройки.

В Святошинском районе обломки повредили нежилые помещения.

В 05:57 в КГВА уточнили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах Киева.

"Предварительно есть возгорание. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", - говорится в сообщении.

06:03 По данным Кличко, в Святошинском районе зафиксировано падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля. Обломки упали на складское помещение.

В Голосеевском районе горит нежилое помещение. Вспыхнул пожар и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах.

06:18 Кличко сообщил, что частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию ​​метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие.

Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.

06:28 Объявлен отбой воздушной тревоги.

06:35 Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.

К медикам за помощью обратились двое взрослых — один из них госпитализирован.

По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, пожар ликвидирован.

Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы у станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает.

В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар был ликвидирован.

В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.

Утром 29 августа Киев отбил атаку вражеских дронов. В столице работала противовоздушная оборона. В нескольких районах было зафиксировано падение обломков.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага.

​В среду, 28 августа, в Кривом Роге прогремели взрывы - оккупанты атаковали город ракетой. В результате удара РФ есть пострадавшие.

В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Четырехэтажное здание частично разрушено. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру города возросло до четырех человек.

В результате атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

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