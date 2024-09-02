В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
Первые взрывы в Киеве были слышны около 5:19. В Воздушных силах и на мониторинговых каналах предупреждали о пуске баллистики на Киев.
"Новая группа крылатых ракет через Обухов курсом на Киев!" - сообщили в ВС ВСУ в 5:36.
А 05:41 мониторинговые каналы сообщили о том, что идет доразведка по ракетам.
В Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков в нескольких районах города.
"Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется", - написал в 05:33 глава КГВА Сергей Попко.
05:49 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одно потерпевшем в Шевченковском районе.
В 05:50 стало известно, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации, есть повреждения нежилой застройки.
В Святошинском районе обломки повредили нежилые помещения.
В 05:57 в КГВА уточнили, что в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах Киева.
"Предварительно есть возгорание. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Подразделения оперативных служб следуют на места", - говорится в сообщении.
06:03 По данным Кличко, в Святошинском районе зафиксировано падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля. Обломки упали на складское помещение.
В Голосеевском районе горит нежилое помещение. Вспыхнул пожар и в Шевченковском районе. Все службы работают на местах.
06:18 Кличко сообщил, что частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие.
Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.
06:28 Объявлен отбой воздушной тревоги.
06:35 Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.
К медикам за помощью обратились двое взрослых — один из них госпитализирован.
По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, пожар ликвидирован.
Кроме того, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы у станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает.
В Голосеевском районе поврежден корпус котельной. Пожар был ликвидирован.
В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.
Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах.
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.
Утром 29 августа Киев отбил атаку вражеских дронов. В столице работала противовоздушная оборона. В нескольких районах было зафиксировано падение обломков.
Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага.
В среду, 28 августа, в Кривом Роге прогремели взрывы - оккупанты атаковали город ракетой. В результате удара РФ есть пострадавшие.
В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Четырехэтажное здание частично разрушено. Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру города возросло до четырех человек.
В результате атаки российских "Шахедов" на Запорожье 27 августа погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
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