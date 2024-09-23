Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

Это не первый случай поджога вертолета в России за последние дни.

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Парни пробрались ночью на авиабазу / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

В Омске двое школьников сожгли вертолёт на местной авиабазе. За поджог им пообещали заплатить 20 тысяч долларов, пишут российские СМИ.

По данным пабликов, школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Парни бросили в вертолёт Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Однако уже вскоре парни были задержаны. "Диверсантами" оказались 16-летние Рома и Антон.

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Подростки рассказали, что задание сжечь вертолёт они получили через Telegram, а за работу им пообещали крупную сумму денег, но обещанные деньги они так и не получили.

Это не первый случай поджога вертолета. Несколько дней назад подростки сожгли вертолет в российском Ноябрьске. Тогда школьникам за "работу" пообещали 5 миллионов рублей.

Пожар в России - последние новости

Напомним, в Омске 1 августа вспыхнул масштабный пожар на территории нефтезавода. Тогда отмечалось, что огонь уже охватил 300 квадратных метров предприятия. На месте работали силы российского МЧС.

До этого в Екатеринбурге во вторник, 30 июля, вспыхнул масштабный пожар на заводе "НПО автоматики", который входит в Роскосмос. Завод поставляет радиоэлектронное оборудование российским разведчикам.

Также на территории научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязино, который занимается разработкой полупроходных лазеров и жидких экранов для российской армии, в понедельник, 24 июня, случился крупный пожар со взрывами.

Еще раньше под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии. Пожар произошел в воинской части, где базировалось одно из подразделений армии оккупантов из РФ - 150-я мотострелковая дивизия.

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