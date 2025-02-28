'Он ненавидит Путина': Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в войне

Дональд Трамп ответил на вопрос о том, является ли он посредником между Украиной и РФ.

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Дональд Трамп высказался по поводу войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот

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Трамп заявил о том, что что не хочет плохо говорить ни об одной из сторон

Зеленский испытывает ненависть к Путину, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не хочет плохо говорить ни об одной из сторон российско-украинской войны.

Отвечая на вопрос, является ли Трамп посредником между Украиной и РФ или же он на стороне Украины, президент США сказал, что находится между двумя сторонами.

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"Я между ними двумя. Я не хочу плохо о ком-то говорить, я хочу решить эту проблему. Если мы не сможем это сделать, тогда будет продолжаться борьба, и неизвестно, кто победит".

Зеленский в свою очередь отметил важность украинско-российских переговоров, в которых важно участие также США и Европы. "Это не война между США и Россией - это война России против Украины, против украинского народа. Эти две стороны должны встретиться, сесть при столе переговоров, и тогда США как сильнейший партнер Украины может присоединиться, Европа должна там быть", - сказал президент Украины.

"Мы говорили об этом с господином президентом - Европа для нас очень важна, потому что мы защищаем Европу. Все европейцы признают, что мы линия обороны, что мы оборонительный рубеж. Поэтому они нам помогают", - добавил Зеленский.

Трамп также высказался на тему взаимоотношений Зеленского и Путина.

"Вы видите, какую ненависть он (Зеленский, - ред.) испытывает к Путину. Мне очень тяжело заключить сделку с такой ненавистью. У него страшная ненависть", - сказал Трамп после жесткой перепалки с Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.

Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

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