На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

После ссоры с Зеленским Трамп меняет политику в отношении войны в Украине.

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США больше не будут поддерживать Украину безусловно / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

Главное из материала Bloomberg:

США меняют стратегию в отношении Украины

Вашингтон может пересмотреть финансовую помощь

Администрация Трампа ищет новый путь завершения войны

Администрация Дональда Трампа продолжит попытки завершить войну в Украине, но после конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме США, вероятно, будут избегать прямых контактов с украинским президентом. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, советник Трампа заявил, что Вашингтон слишком много инвестировал в усилия по прекращению войны, чтобы просто отказаться от них. Однако, вместо диалога, США могут усилить давление на Киев.

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Эксперты считают, что ссора между лидерами будет иметь последствия, в частности возможный аудит американской помощи Украине.

Некоторые советники Трампа считают, что предыдущая политика Байдена сформировала у Киева завышенные ожидания относительно дальнейшего финансирования.

На этом фоне в Европе обеспокоены возможными последствиями. Один из чиновников заявил, что Трамп фактически "продал Украину", а другие назвали ситуацию в Овальном кабинете политической ловушкой.

Что будет ждать Украину после ссоры в США - последние новости

Как сообщал Главред, в ЦПД анонсировали срочные меры после напряженной дискуссии в США. По словам Коваленко, у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.

В то же время издание Financial Times сообщило, сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США. Отмечается, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической".

А вот по данным WSJ, Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь. Издание утверждает, что глава Кремля может воспользоваться этой ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Украину в том, что она не хочет мирного урегулирования войны

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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