На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

Главное из материала Bloomberg:
- США меняют стратегию в отношении Украины
- Вашингтон может пересмотреть финансовую помощь
- Администрация Трампа ищет новый путь завершения войны
Администрация Дональда Трампа продолжит попытки завершить войну в Украине, но после конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме США, вероятно, будут избегать прямых контактов с украинским президентом. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, советник Трампа заявил, что Вашингтон слишком много инвестировал в усилия по прекращению войны, чтобы просто отказаться от них. Однако, вместо диалога, США могут усилить давление на Киев.
Эксперты считают, что ссора между лидерами будет иметь последствия, в частности возможный аудит американской помощи Украине.
Некоторые советники Трампа считают, что предыдущая политика Байдена сформировала у Киева завышенные ожидания относительно дальнейшего финансирования.
На этом фоне в Европе обеспокоены возможными последствиями. Один из чиновников заявил, что Трамп фактически "продал Украину", а другие назвали ситуацию в Овальном кабинете политической ловушкой.
Что будет ждать Украину после ссоры в США - последние новости
Как сообщал Главред, в ЦПД анонсировали срочные меры после напряженной дискуссии в США. По словам Коваленко, у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.
В то же время издание Financial Times сообщило, сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США. Отмечается, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической".
А вот по данным WSJ, Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь. Издание утверждает, что глава Кремля может воспользоваться этой ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Украину в том, что она не хочет мирного урегулирования войны
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Издание Bloomberg
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