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"Пусть так и будет": президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины

Руслана Заклинская
4 августа 2025, 17:57
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Павел считает, что Запад не должен давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех оккупированных территорий.
'Пусть так и будет': президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины
Президент Чехии высказался о временной оккупации территорий Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы президента Чехии:

  • Временная оккупация части Украины может стать ценой ее выживания
  • Победить Россию только на поле боя не удастся
  • Экономическое давление заставит РФ сесть за стол переговоров

Временная оккупация части украинской территории Россией может стать вынужденной ценой за сохранение Украины как независимого суверенного государства. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

По его словам, западные партнеры не должны давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех оккупированных территорий, ведь это грозит чрезмерными человеческими потерями. Павел подчеркнул, что первоочередная цель - сохранить Украину.

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"Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - сказал чешский президент.

Он отметил, что сейчас Украина, даже при поддержке Запада, не имеет достаточных ресурсов, чтобы освободить все оккупированные земли без значительных потерь. Поэтому, по его словам, следует сосредоточиться на сохранении государственности, а не на полном военном освобождении любой ценой.

Павел также выступил за дальнейшую военную помощь Украине, однако подчеркнул, что только на поле боя победить Россию не удастся. Более действенным инструментом, по его словам, является жесткое экономическое давление со стороны Европы и США.

"В интересах обеих сторон Атлантики оказывать гораздо большее экономическое давление на Россию. Это давление является очень эффективным с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что учитывая нынешнее состояние российской экономики, (россияне -Главред) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается", - подчеркнул Павел.

Путин не будет прекращать войну в Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, что российский диктатор Владимир Путин вполне может решиться на вооруженную агрессию против стран НАТО, но даже в таком случае не завершит войну в Украине. По его словам, Кремль не способен "заморозить" боевые действия на украинском фронте, поскольку это автоматически приведет к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

"Путин ничего не будет останавливать и откладывать. Да и не сможет он заморозить войну в Украине, чтобы начать наступление в Европе, потому что, во-первых, в таком случае украинские войска будут контрнаступать, а, во-вторых, украинцы не будут сидеть, сложа руки, наблюдая, как начинается война в Европе, и сохраняя замороженной линию соприкосновения", - считает эксперт.

Коваленко утверждает, что все разговоры о перемирии, дипломатические инициативы и переговоры - это лишь имитация.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина считает Турцию лучшим посредником для переговоров между Зеленским, Трампом и Путиным. Однако главной преградой остается нежелание России даже к телефонному диалогу.

Также генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что завершение войны в Украине является сложным и требует масштабной поддержки Запада. Он сравнил ситуацию со Второй мировой, где война закончилась только после полного уничтожения военного потенциала агрессора.

Кроме этого, Путин не выполнит ультиматум Трампа и продолжит войну, заявил экс-командующий НАТО Уэсли Кларк. По его словам, Россия готовится к затяжной войне, наращивает войска в Беларуси и у границ Балтии и Финляндии.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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