'Главное - давить на РФ': Зеленский впервые встретился с новым премьером Канады

Зеленский проинформировал канадского премьера о российских ракетных и дроновых ударах по Украине.

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Зеленский встретился с лидерами Канады и Швейцарии / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Что сказал Владимир Зеленский:

Канада - наш настоящий друг

Ждем премьер-министра Канады в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады Марком Карни, а также провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Об этом Зеленский сообщил в в соцсети Х.

Президент отметил, что он вместе с Марком Карни подробно обсудили новые антироссийские санкции, чтобы побудить Москву закончить войну.

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"Хорошая встреча с Марком Карни. Поблагодарил за поддержку. Очень ценим, что Канада - наш настоящий друг. Обсудили, что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Самое главное - давить на Россию так, чтобы побудить ее делать реальные шаги для завершения войны. Очень подробно обсудили, какие санкции сработают, в частности вторичные, энергетические и санкции против теневого флота", - говорится в сообщении.

Также президент добавил, что они обсудили оборону и развитие "коалиции желающих".

"Благодарен за приглашение принять участие во встрече G7. Ждем господина премьер-министра в Украине!", - резюмировал Зеленский.

Зеленский также проинформировал канадского премьера "о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней".

"Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий. Следующие санкции против России должны быть сильными и охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру", - сказано в публикации.

Смотрите видео встречи Зеленского с премьер-министром Канады:

Кроме того, Зеленский в Риме встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

"Обсудили необходимость прекращения огня, усиление давления на Россию, гуманитарное разминирование, реализацию проектов школьного питания и обустройства укрытий в украинских школах, а также участие швейцарских компаний в восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский также выразил благодарность президенту Швейцарии.

"Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, наших людей и нашей стойкости", – подытожил президент.

Смотрите видео встречи Зеленского с президентом Швейцарии:

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