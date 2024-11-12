Как правильно - "листОпад" или "листопАд": можно употреблять только один вариант

Нередко могут возникать сомнения в том, какое же ударение нужно ставить в этом слове. Следует избегать серьезной ошибки.

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Как правильно - "листОпад" или "листопАд"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно ставить ударение в слове "листопад"

Какой ошибки нужно избегать

В украинском языке есть ряд слов, при употреблении которых могут возникать сомнения относительно ударения. К такому списку относится также "листопад".

Нередко при употреблении этого слова многие делают серьезную ошибку, которой следует избегать.

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Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно произносить название последнего осеннего месяца.

"Продолжается последний месяц осени и стоит напомнить, как он называется. Кто-то говорит "листОпад", кто-то говорит "листопАд", но только один вариант правильный. Ударение в этом слове падает на последний слог - мы говорим "листопАд". Потому что так правильно на украинском", - рассказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, как правильно говорить - "листОпад" или "листопАд":

Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "роковая женщина". На самом деле не всем известно, как правильно перевести это выражение на украинский язык, поэтому часто это словосочетание употребляют с ошибкой.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "лонгрід". Непросто будет догадаться, какими именно словами можно заменить этот термин, который был заимствован из иностранного языка.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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