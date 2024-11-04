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Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответ

Алёна Воронина
4 ноября 2024, 14:34
182
Непросто будет догадаться, какими именно словами можно заменить этот термин, который был заимствован из иностранного языка.
Украинский язык, Ольга Багний
Как на украинском сказать "лонгрід"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает слово "лонгрід"
  • Как его сказать на украинском языке

В эпоху большого количества информации, которую мы потребляем преимущественно из интернета, большинство людей наверняка уже не раз слышали слово "лонгрід". На английском языке это слово пишется как longread и означает жанр журналистики, которому присущ большой объем контента.

Но поскольку это слово не украинское, а заимствованное из английского языка, то нередко у многих может возникать вопрос, как на украинском сказать "лонгрід". Ответ на этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"В последние годы вы точно часто слышали слово "лонгрід". Оно означает большую по размеру статью. И некоторые интересуются, есть ли в украинском языке соответствие к слову "лонгрід", которое бы означало большую по размеру статью. Некоторые предлагают слово "довгочит", кто-то предлагает слово "довготекст". Но слово "лонгрід" также спокойно можем употреблять", - объяснила она.

Смотрите видео о том, как на украинском сказать "лонгрід":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "жадАний" или "жАданий". В этом слове нередко делают ошибку, которой нужно избегать.

Также ранее Ольга Багний объяснила, почему говорить "відсутні документы" неправильно. Документы не могут быть "відсутніми" - в таком случае нужно использовать совсем другое слово.

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