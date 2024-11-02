Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использовать

Документы не могут быть "відсутнім" - в таком случае нужно использовать совсем другое слово.

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Почему говорить "відсутні документи" неправильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему стоит избегать фразы "відсутні документи"

Каким словом стоит заменить "відсутні" в этой фразе

Когда мы обращаемся в какую-то официальную инстанцию, с определенной целью приносим туда какие-то документы, но какого-то дополнительного не хватает, то можем услышать, что этот документ "відсутній". Но на самом деле так говорить не стоит - в таком случае нужно использовать другое выражение.

Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она объяснила, каким именно словом нужно заменить слово "відсутні" в этом выражении.

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"Бывает, приходишь в какую-то инстанцию и слышишь: "У вас відсутні якісь документи". Вроде бы все понятно - нет документов. Но обычно слово "відсутні" мы употребляем, когда говорим о существе, например, "Він відсутній на роботі" или "Вона відсутня на уроці". Когда же речь идет о несуществе, то стоит сказать, например, "бракує документів", "бракує досвіду". Вот так правильно", - объяснила она.

Смотрите видео о том, почему говорить "відсутні документи" неправильно:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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