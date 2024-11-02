"ЖадАний" или "жАданий" - как правильно: какой ошибки нужно избегать

В этом слове нередко делают ошибку, которой нужно избегать.

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Как правильно - "ЖадАний" или "жАданий"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Слово "жаданий" слышал, наверное, каждый из нас. Но не все догадываются, как правильно ставить ударение в этом слове, и поэтому нередко можно услышать, как его произносят неправильно.

Какую ошибку нельзя допускать, объяснила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Якщо ви не досягли жаданого, зробіть вигляд, що жадали досягнутого". Кстати, о слове "жаданий". Как правильно ставить в нем ударение, потому что некоторые говорят "жАданий". Какой вариант правильный? "Жаданий" или "жАданий". Правильный второй вариант - ставим ударение на второй слог в этом слове. А чтобы легче было запомнить, просто вспоминайте фамилию известного украинского писателя: "ЖадАн" - значит "жадАний"", - отметила Багний.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "жадАний" или "жАданий":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, почему говорить "відсутні документи" неправильно. Документы не могут быть "відсутніми" - в таком случае нужно использовать совсем другое слово.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "калабаня". С объектом, который обозначает это слово, сталкивался каждый из нас. Но не все знают, что для его обозначения можно использовать несколько разных слов.

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