Что такое "калабаня": лишь единицы знают правильный ответ

С объектом, который обозначает это слово, сталкивался каждый из нас. Но не все знают, что для его обозначения можно использовать несколько разных слов.

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Что такое "калабаня"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Что такое "бакай" и "калабаня"

Когда используются эти слова

Многие люди хотя бы раз в жизни могли слышать такие слова, как "бакай" и "калабаня", однако не все догадываются, что на самом деле означают такие термины.

Эти два термина обозначают один и тот же самый объект, который мы привыкли называть более привычным для нас и более распространенным словом. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Почти все маленькие дети очень любят лужи. Осенью этого добра обычно хватает. Как хватает в украинском языке и слов, которыми можно называть лужи. Например, вы слышали такое слово, как "баюра"? Это большая и глубокая лужа. А еще лужу можно называть "бакай", или "калабаня", или даже "ковтьоба", - рассказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "калабаня":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "перочинний ніж". На самом деле в украинском языке нельзя использовать такое выражение, ведь это калька с русского.

Как рассказывал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима". Одно из этих словосочетаний говорить неправильно, поэтому его следует избегать.

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