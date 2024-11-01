Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что такое "калабаня": лишь единицы знают правильный ответ

Алёна Воронина
1 ноября 2024, 03:30
3
С объектом, который обозначает это слово, сталкивался каждый из нас. Но не все знают, что для его обозначения можно использовать несколько разных слов.
Ольга Багний, украинский язык
Что такое "калабаня"/ колаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Что такое "бакай" и "калабаня"
  • Когда используются эти слова

Многие люди хотя бы раз в жизни могли слышать такие слова, как "бакай" и "калабаня", однако не все догадываются, что на самом деле означают такие термины.

Эти два термина обозначают один и тот же самый объект, который мы привыкли называть более привычным для нас и более распространенным словом. Об этом рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Почти все маленькие дети очень любят лужи. Осенью этого добра обычно хватает. Как хватает в украинском языке и слов, которыми можно называть лужи. Например, вы слышали такое слово, как "баюра"? Это большая и глубокая лужа. А еще лужу можно называть "бакай", или "калабаня", или даже "ковтьоба", - рассказала Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "калабаня":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "перочинний ніж". На самом деле в украинском языке нельзя использовать такое выражение, ведь это калька с русского.

Как рассказывал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "сніжна зима" или "снігова зима". Одно из этих словосочетаний говорить неправильно, поэтому его следует избегать.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

01:44Украина
Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

01:40Украина
Есть раненые: РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частью

Есть раненые: РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частью

00:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Гороскоп на завтра 1 ноября: Овнам - сумасшедший день, Водолеям - незабываемые впечатления

Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснение

Почему кофе никогда нельзя заливать кипятком: простое объяснение

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Осталась неделя. Впереди неминуемая катастрофа?

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Жучки в крупе исчезнут навсегда: удивительный способ, который спасет продукт

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Последние новости

03:30

Что такое "калабаня": лишь единицы знают правильный ответ

01:44

Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

01:40

Лезут с техникой: россияне пытаются ворваться в Курахово - военный

01:30

Звезда "Списка Шиндлера" и "Заложницы" завершает кинокарьеру

01:00

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
00:45

Инфляция набирает обороты: в Украине ожидается ускоренный рост цен

00:27

Есть раненые: РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частьюФотоВидео

00:07

Первая леди удивила костюмом на Хэллоуин: как она прогулялась в виде пандыВидео

31 октября, четверг
23:47

США советовали Зеленскому записать видеозавещание: рассекречены детали начала войны

Реклама
22:55

Военные КНДР сами "рвутся" в Украину: СМИ раскрыли причины

22:38

Людей выносили из горящих домов: РФ ударила Шахедами по ПолтавщинеФотоВидео

22:33

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

22:33

Очень папина девочка: как сейчас выглядит 19-летняя дочь Алана Бадоева

22:26

От него нет отбоя: салат "Графский" - гости будут в восторгеВидео

22:02

США могли помешать РФ напасть на Украину: почему Байден не принял решение

21:44

Не спешите выбрасывать: чайные пакетики можно с легкостью использовать в быту

21:33

"Болит ужасно": невестка путинистки Наташи Королевой получила травму - детали

21:25

"Новая" жена Виктора Павлика шокировала певца

20:57

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

20:56

8 тысяч солдат КНДР вступят в бой в ближайшие дни: заявление США

Реклама
20:45

Ким Чен Ыну грозит ответка от Украины: Зеленский назвал сценарий

20:43

РФ изменила тактику обстрелов "Шахедами": чем опасна новая стратегия оккупантов

20:43

В Киеве и других областях очень громко: Украина под атакой баллистики и шахедов

20:19

Гайтана похвасталась взрослой дочкой

20:11

Что сделать, чтобы не укачивало в транспорте: простые и проверенные методыВидео

19:49

Теряют 200 человек в день: оккупанты в сложном положении возле Часового Яра

19:44

Надвигается похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:40

"Я с Олей мужчина": Ярославский поставил точку в слухах о романе с Мартыновской

19:35

Одесский депутат влип в скандал с "плохим языком": появилось разъяснениеВидео

19:32

Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

19:10

Исчезнут на глазах: эксперт назвал лучшее средство от царапин на стекле

19:10

Про Tomahawk: что нужно знатьмнение

18:45

"Главная битва осени": оккупанты нацелились на важный город Донецкой области

18:36

Наталья Могилевская показала младшую дочьВидео

18:23

"Вопрос в днях": Зеленский сказал, когда РФ бросит корейцев в бой против ВСУВидео

18:21

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине 2024: точная датаВидео

18:18

Озвучен запрос Украины на военную помощь от Южной Кореи

17:56

"Мир в обмен на территории": Зеленский предупредил Трампа

17:55

Шикарный завтрак: что ест Виктория Бэкхем, чтобы быть в форме

17:44

Как убрать заломы на обуви: гениальный метод из TikTok

Реклама
17:36

Чем лучше протирать экран плазмы: какие 2 средства категорически нельзя использоватьВидео

17:28

У Путина разразились истерикой из-за ракет Tomahawk для Украины

17:14

Надоедливым каплям конец: как убрать конденсат на бачке унитаза

17:03

4 знака зодиака, которые не станут счастливчиками в ноябре-2024Видео

16:45

Существуют четкие критерии: почему рыба это не мясо и при чем там религияВидео

16:36

Войска РФ формируют ударный кулак на важном направлении: в ВСУ раскрыли детали

16:03

РФ скрыто вводит в бой военных из КНДР: Коваленко раскрыл замысел врага

15:33

Английским и не пахло: почему в СССР учили немецкий

15:32

Ракеты Tomahawk для Украины: Зеленский сделал новое заявление

15:30

Знают не все: парикмахер рассказала, как часто нужно мыть расческу для волос

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять