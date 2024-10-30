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Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

Алёна Воронина
30 октября 2024, 05:30
74
Невероятно сложно будет догадаться, где же именно спрятан бриллиант, ведь очень много мелочей будут отвлекать от правильного ответа.

Загадка
Нужно найти бриллиант за 7 секунд/ jagranjosh

Головоломки - это отличный способ "всколыхнуть" свой мозг, бросить вызов своим способностям, а также улучшить свои навыки. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая точно будет казаться намного легче предыдущей.

В следующей загадке нужно отыскать бриллиант на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет его заметить, ведь спрятан он очень искусно.

видео дня

Нужно будет очень внимательно присмотреться к каждому закоулку рисунка, чтобы понять, где именно расположена драгоценность. Не удастся заметить ее с первого взгляда - придется очень присматриваться.

На картинке мы видим много девушек. Они сбились в одну большую толпу. Большое количество людей на рисунке будет отвлекать внимание и запутывать, но нужно сосредоточиться и не отвлекаться от основной цели, чтобы выйти победителем из этой игры.

Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается всего 7 секунд.

Загадка
Надо найти бриллиант за 7 секунд/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьями - возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить бриллиант/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия сможет только самый внимательный. Не всем удастся справиться с заданием всего за 18 секунд - для многих такая загадка может оказаться неподъемной.

Также ранее Главред рассказывал о головоломке, в которой ошибку на картинке найдет только гений - на загадку дается всего 5 секунд. Найти ответ на вопрос, что именно не так на рисунке, будет непросто.

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