Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

Головоломки - это отличный способ "всколыхнуть" свой мозг, бросить вызов своим способностям, а также улучшить свои навыки. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая точно будет казаться намного легче предыдущей.
В следующей загадке нужно отыскать бриллиант на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет его заметить, ведь спрятан он очень искусно.
Нужно будет очень внимательно присмотреться к каждому закоулку рисунка, чтобы понять, где именно расположена драгоценность. Не удастся заметить ее с первого взгляда - придется очень присматриваться.
На картинке мы видим много девушек. Они сбились в одну большую толпу. Большое количество людей на рисунке будет отвлекать внимание и запутывать, но нужно сосредоточиться и не отвлекаться от основной цели, чтобы выйти победителем из этой игры.
Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается всего 7 секунд.
Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьями - возможно они также захотят проверить свою внимательность.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия сможет только самый внимательный. Не всем удастся справиться с заданием всего за 18 секунд - для многих такая загадка может оказаться неподъемной.
Также ранее Главред рассказывал о головоломке, в которой ошибку на картинке найдет только гений - на загадку дается всего 5 секунд. Найти ответ на вопрос, что именно не так на рисунке, будет непросто.
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