Как сказать на украинском "роковая женщина": какой ошибки стоит избегать

На самом деле не всем известно, как правильно перевести это выражение на украинский язык, поэтому часто это словосочетание употребляют с ошибкой.

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Как сказать на украинском "роковая женщина"/ коллаж: Главред фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "роковая женщина"

Какой ошибки нужно избегать

Словосочетание "роковая женщина" слышали, наверное, большинство из нас. Но не всем известно, как именно правильно переводить его на украинский язык. Ни в коем случае нельзя говорить "рокова жінка", ведь это калька с русского языка.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как сказать на украинском "роковая женщина", сообщает Главред.

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"Есть такие женщины, которые удивительным образом умеют манипулировать мужчинами и имеют над ними непостижимую власть. Таких женщин часто называют "роковими". Но это калька с русского. На украинском мы называем таких женщин "фатальними", - объяснила Багний.

При этом Багний подчеркнула, что правильно говорить и писать "фатальная женщина", но отнюдь не "хватальная".

Она добавила, что впрочем слово "роковий" также есть в украинском языке. Оно означает что-то, что происходит раз в год. Например, "рокове свято".

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "роковая женщина":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, что означает слово "пелехатий". Такой термин слышали большинство украинцев, но не все знают, что он на самом деле означает.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "лонгрід". Непросто будет догадаться, какими именно словами можно заменить этот термин, который был заимствован из иностранного языка.

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