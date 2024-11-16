"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говорить

Не все знают, как правильно называть этот цвет, а также какое исконно украинское слово можно использовать в этом случае.

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Как правильно "помаранчевий" или "оранжевий"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "помаранчевий" или "оранжевий"

Каким исконно украинским словом можно называть этот цвет

Один из самых известных цветов многие люди называют по-разному - кто-то говорит на него "помаранчевий", кто-то - "оранжевий".

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно называть этот цвет и какое третье, исконно украинское слово можно использовать в таком случае.

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"Осень - очень яркое время года. В ней много "червоних" и "помаранчевих" красок. Или может "оранжевих"? Как сказать правильно - "помаранчевий" или "оранжевий"? Эти слова синонимы, они обозначают один и тот же цвет. Так же как и слово "жовтогарячий". Но если слово "жовтогарячий" исконно украинское, то слова "помаранчевий" и "оранжевий" пришли к нам из других языков", - отметила она.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "помаранчевий" или "оранжевий":

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "листОпад" или "листопАд". Нередко могут возникать сомнения в том, какое же ударение нужно ставить в этом слове. Стоит избегать серьезной ошибки.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "роковая женщина". На самом деле не всем известно, как правильно перевести это выражение на украинский язык, поэтому часто это словосочетание употребляют с ошибкой.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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